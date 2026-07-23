Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης της πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών.

Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής και σποροπαραγωγής, κηπευτικών, φασολιών καθώς και δενδρώδεις καλλιέργειες κυρίως καρυδιές. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης της πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών.

Σημειώνεται πως από το νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Έβρου μεταξύ των οποίων η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η πρόκληση σημαντικών ζημιών.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ