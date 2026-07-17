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Οι καταιγίδες έπληξαν αρκετά διαμερίσματα, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους, έντονες χαλαζοπτώσεις και εκτεταμένη κεραυνική δραστηριότητα.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς ισχυρές καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο Σεντ-Βικτουρνιέν, στο κεντρικό διοικητικό διαμέρισμα Ωτ-Βιέν, μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω της και στο Ντολομιέ, στα ανατολικά, βρέθηκε απανθρακωμένος σε εργαστήριο ένας άνδρας έπειτα από κεραυνό.

Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροδότησης Enedis ανακοίνωσε σήμερα ότι 53.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τις διακοπές ηλεκτροδότησης να επηρεάζουν κυρίως την περιοχή Ωβέρνη-Ροδανός-Άλπεις στη νοτιοανατολική Γαλλία και τη Νέα Ακουιτανία στη νοτιοδυτική.

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Χαλάζι, πτώσεις δέντρων, φθορές σε αυτοκίνητα

Οι καταιγίδες έπληξαν αρκετά διαμερίσματα, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους, έντονες χαλαζοπτώσεις και εκτεταμένη κεραυνική δραστηριότητα.

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Στο Λουάρ, η πυροσβεστική πραγματοποίησε 422 επεμβάσεις, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε στέγες, πτώσεις δέντρων σε δρόμους και φθορές σε οχήματα.

Στο αποκορύφωμα της κακοκαιρίας, έως και 8.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα περιφερειακά σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Λυών και Ροάν συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα και σήμερα Παρασκευή.

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Στη γειτονική Ιζέρ, περίπου 5.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα, ενώ στην Άνω Σαβοΐα μία κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από κεραυνό.

Στην Κορέζ, οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν στη ματαίωση συναυλίας στο φεστιβάλ Lovely Brive Festival.

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Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ήρε σήμερα την πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες σε όλα τα διοικητικά διαμερίσματα της νοτιοανατολικής Γαλλίας που επηρεάστηκαν προηγουμένως, έχοντας νωρίτερα προειδοποιήσει για χαλάζι και ριπές ανέμου από το Μασίφ Σαντράλ ως τις Άλπεις.

Η Γαλλία έχει βιώσει επανειλημμένα κύματα ακραίας ζέστης τις τελευταίες εβδομάδες, με τις ξηρές συνθήκες να ευνοούν την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών, ενώ οι διαδοχικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις μεταφορές.

Με πληροφορίες από Anadolu