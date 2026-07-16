H αναλυτική πρόγνωση Κολυδά για την θερμή εισβολή που θα ανεβάσει στο «κόκκινο» τις θερμοκρασίες.

Στο αποκορύφωμά της αναμένεται να φτάσει η θερμή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα, με τον μετεωρολόγο του STAR Θοδωρή Κολυδά να επισημαίνει ότι το πιο δύσκολο διάστημα θα είναι το διήμερο Κυριακής – Δευτέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, η θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την κεντρική και νότια Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι ηπειρωτικές περιοχές να βρεθούν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η έντονη ηλιοφάνεια, σε συνδυασμό με τους ασθενείς ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για μεγάλη άνοδο του υδραργύρου. Σε αρκετές πεδινές και ευάλωτες περιοχές δεν αποκλείεται οι θερμοκρασίες να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι τα προγνωστικά στοιχεία από τους χάρτες θερμοκρασίας και τα μετεωγράμματα των πόλεων δείχνουν σαφή κορύφωση της ζέστης την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα.

Οι περιοχές που θα βρεθούν σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα που επικαλείται ο κ. Κολυδάς Αθήνα, Λαμία, Θεσσαλονίκη και Τρίπολη θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της θερμής εισβολής και η ζέστη θα είναι ιδιαιτέρως αισθητή σε αυτές τις περιοχές. «Οι καμπύλες των μέγιστων θερμοκρασιών ανεβαίνουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αρχίζει να εμφανίζεται σαφής καθοδική τάση» τονίζει χαρακτηριστικά.

Η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας αναμένεται να ξεκινήσει από την Τρίτη, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν από τα βορειοδυτικά προς τη χώρα. Η πτώση, ωστόσο, δεν θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές. Η βόρεια Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί πρώτη, ενώ στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, όπως στην Αττική, η ζέστη θα επιμείνει για λίγο περισσότερο.

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Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα της περιόδου.

Η θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, με τις υψηλότερες τιμές στα 850 hPa να επηρεάζουν κυρίως τα ηπειρωτικά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενέστερους ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Η Κυριακή και ιδιαίτερα η Δευτέρα εμφανίζονται ως οι ημέρες με τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, χωρίς να αποκλείονται τοπικά τιμές κοντά ή και πάνω από τους 40°C στις πιο ευάλωτες πεδινές περιοχές.

Τα μετεωγράμματα της Αθήνας, της Λαμίας, της Θεσσαλονίκης και της Τρίπολης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι καμπύλες των μέγιστων θερμοκρασιών ανεβαίνουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αρχίζει να εμφανίζεται σαφής καθοδική τάση. Από την Τρίτη προς την Τετάρτη η υποχώρηση γίνεται πλέον αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται από τα βορειοδυτικά προς την περιοχή μας.

Η πτώση δεν θα εκδηλωθεί ταυτόχρονα παντού. Πρώτα θα γίνει αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα. Στη Θεσσαλονίκη η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση των ensembles είναι κοινή: μετά την κορύφωση του διημέρου Κυριακής–Δευτέρας ακολουθεί σταδιακή και ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Λιγότερα

{https://x.com/KolydasT/status/2077706356790845588}

Η πρόγνωση Κολυδά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Πόσο θα φτάσει ο υδράργυρος

Μάλιστα σε νεότερη ανάρτησή του ο μετεωρολόγος εστιάζει στα θερμοκρασιακά προγνωστικά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τονίζοντας ότι δεν αναμένεται, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, να βρεθούν στο επίκεντρο των πιο ακραίων θερμοκρασιών.

Όπως σημειώνει σύμφωνα με τις ensemble προγνώσεις των μοντέλων ECMWF και GEFS, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάνει περίπου τους 37°C στην Αθήνα και τους 36°C στη Θεσσαλονίκη.

Η γενική εικόνα παραμένει καλοκαιρινή και κατά διαστήματα αρκετά θερμή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να προκύπτουν ακραίες τιμές για τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παρά το γεγονός ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να απειλούνται από τα πιο ακραία σενάρια, αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα συνολικά θα αποφύγει τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «το γεγονός ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν δείχνουν τόσο υψηλές τιμές δεν σημαίνει ότι η χώρα θα αποφύγει κάπου το 40άρι. Στο ελληνικό καλοκαίρι είναι εξαιρετικά σπάνιο να μην καταγραφούν θερμοκρασίες 40°C σε κάποια ηπειρωτική περιοχή.»

{https://x.com/KolydasT/status/2077770564417048576}