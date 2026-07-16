Μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026, παίκτες της Αργεντινής κράτησαν πανό για τα Φόκλαντ.

Ο Κιρ Στάρμερ είναι υπέρ της διεξαγωγής έρευνας από τη FIFA για τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που κράτησαν πανό το οποίο αναφερόταν στα Φόκλαντ, μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, επιβεβαίωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Στάρμερ- που παρακολούθησε τον ημιτελικό ταξιδεύοντας στην Ουκρανία με τρένο, για την τελευταία επίσκεψη στο εξωτερικό προτού αποχωρήσει από την πρωθυπουργία- υποστήριξε το αίτημα του Βρετανού υπουργού Επιχειρήσεων, Πίτερ Κάιλ, προκειμένου η FIFA να εξετάσει ποιοι κανονισμοί μπορεί να παραβιάστηκαν.

Μετά τη νίκη της Αργεντινής με 2-1, ορισμένοι παίκτες της κράτησαν πανό που ανέφερε «Las Malvinas son Argentinas» (Οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή). Μαλβίνας αποκαλούν οι Αργεντινοί τα Φόκλαντ, τα οποία υπήρξαν ο λόγος του πολέμου των 74 ημερών με τη Βρετανία, το 1982.

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«Το Μουντιάλ δεν είναι δικό μας, αλλά τα Φόκλαντ σίγουρα είναι»

Τα Φόκλαντ σίγουρα «είναι δικά μας», απάντησε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ, όταν τον ρώτησαν ποια ήταν η αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού για το πανό.

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«Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Φόκλαντ σίγουρα είναι. Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Η αυτοδιάθεση είναι θέμα των νησιωτών και η δέσμευσή μας στα Φόκλαντ δεν θα κλονιστεί ποτέ», απάντησε.

«Σε γενικές γραμμές, το αν θα γίνουν ενέργειες είναι θέμα της FIFA, αλλά αυτό ήταν ένα φανταστικό Μουντιάλ και έχουμε πει ότι η πολιτική πρέπει να μένει μακριά από το ποδόσφαιρο», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ.

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Μουντιάλ 2026: Ο Στάρμερ εύχεται τα καλύτερα… ιδιαίτερα στην Ισπανία

Στον τελικό του Μουντιάλ 2026, την Κυριακή (19/7), η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία. Όταν ρωτήθηκε ποιον θα υποστηρίξει ο Στάρμερ, ο εκπρόσωπός του απάντησε: «Ο πρωθυπουργός εύχεται και στις δύο ομάδες τα καλύτερα για τον τελικό, ιδιαίτερα στην Ισπανία».

«Κατάφωρη παραβίαση των κανονισμών»

Νωρίτερα σήμερα, ο Πίτερ Κάιλ δήλωσε στο BBC πως το πανό αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» των κανονισμών που απαγορεύουν την πολιτική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο.

«Μία από τις βασικές αρχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι πως η πολιτική είναι έξω από το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι θέμα της FIFA και περιμένω να κάνει την έρευνά της», συμπλήρωσε ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων.

Πηγή: Guardian