Ο Αργεντινός απάντησε στην κριτική, μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Πριν από τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ο Γκάρι Νέβιλ δεν μίλησε ιδιαίτερα… κολακευτικά για τον Κριστιάν Ρομέρο. Τώρα, ο Αργεντινός του απαντά με μια ευχή: όταν «συνταξιοδοτηθεί» ο ίδιος, να μην είναι το ίδιο… ηλίθιος.

Κάνοντας εκτιμήσεις πριν από τον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά, στον οποίο η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία με 2-1, ο Γκάρι Νέβιλ δήλωσε πως ο Κριστιάν Ρομέρο και ο Λισάντρο Μαρτίνες είναι «το καλύτερο- χειρότερο δίδυμο κεντρικών αμυντικών στον κόσμο».

Το δίδυμο παίζει μαζί συχνά σε διεθνές επίπεδο εδώ και χρόνια και στο Μουντιάλ 2026 ήταν βασικοί σε όλα τα ματς πλην ενός, το τελευταίο των ομίλων κόντρα στην Ιορδανία, όταν η Αργεντινή είχε ήδη προκριθεί.

Μουντιάλ 2026: Η απάντηση του Ρομέρο στον Νέβιλ

«Το μόνο που ελπίζω είναι όταν αποσυρθώ να μην είμαι το ίδιο ηλίθιος. Ελπίζω να μην κριτικάρω παίκτες ή οποιονδήποτε», απάντησε ο Ρομέρο, όταν του ζήτησαν να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρώην αμυντικού της εθνικής Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Γιατί, στο τέλος της ημέρας, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την εθνική μας ομάδα. Μερικές φορές πάει καλά, μερικές άσχημα, αλλά χαιρόμαστε που είμαστε ξανά σε έναν τελικό Μουντιάλ», συμπλήρωσε ο Ρομέρο. «Πιστεύω ότι γράφουμε ιστορία, για εμάς είναι κάτι τεράστιο και νιώθουμε τη σημασία αυτής της φανέλας όπως κανένας άλλος», κατέληξε.

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Από την πλευρά του ο Μαρτίνες σχολίασε: «Έχουμε συνηθίσει να μιλάνε για εμάς. Φαίνεται ότι τους αρέσει να το κάνουν και απαντάμε στο γήπεδο, πάντα με σεβασμό».

Πηγή: Athletic