Ο Γιώργος Δόξας, ο δεύτερος σύζυγος της Μάρως Κοντού, μίλησε για την απώλειά της.

Συγκίνηση και θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση για την απώλεια της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Πολλά από τα πρόσωπα της τέχνης μίλησαν με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της ηθοποιού, ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε και ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημαντική θέση που κατείχε η Μάρω Κοντού στη ζωή του, ακόμη και μετά τον χωρισμό τους, σημειώνοντας ότι στάθηκε στο πλευρό του σε δύσκολες καταστάσεις που βίωσε στη ζωή του:

«Παρότι έζησα μόνο 3 χρόνια με τη Μάρω, ήταν καθοριστικά. Υπήρξε ένας έρωτας δυνατός, ήμαστε σύντροφοι, φίλοι και σε πάρα πολλά σημεία μου στάθηκε στη ζωή μου. Αυτό που εισέπραξα από τη Μάρω, ήταν μία κυρία…», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο «Action Τώρα».

Η συγκίνηση για τη Μάρω Κοντού

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κοινή τους ζωή και στα όσα έζησε στο πλευρό της:

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«Παρότι υπήρχε μία σημαντική διαφορά ηλικίας, η Μάρω τότε ήταν το νούμερο ένα, και εγώ τότε ξεκινούσα την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και κυρίως σαν μάνα. Σε όλα τα δύσκολα γεγονότα που ακολούθησαν στη ζωή μου, ακόμη και το 2016 που άρχισα να παλεύω με καρκίνο, η Μάρω ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα».

Και πρόσθεσε: «Η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπική, είναι η απώλεια για την πατρίδα μας, γιατί τέτοιες κυρίες – δυστυχώς – εκλείπουν από την πατρίδα μας».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Δόξας, στάθηκε στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της ηθοποιού, αναφέροντας: «Γυναίκες σαν τη Μάρω Κοντού σπανίζουν δυστυχώς για την πατρίδα μας. Πέρα από εκπληκτική ηθοποιός, ήταν και μία κυρία. Θα τη θυμάμαι με πολύ αγάπη και πόνο, σαν έναν άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή μου».

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Δόξας παντρεύτηκαν το 1972 με τον γάμο τους να διαρκεί μόλις μερικά χρόνια, ωστόσο οι στενές σχέσεις στη ζωή τους συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος.