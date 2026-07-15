Βυτιοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στη Χαλκιδική.

Δύο άνθρωποι, μια μητέρα κι ένα βρέφος, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο τραυματίστηκαν ο πατέρας κι το άλλο παιδί της οικογένειας.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, περίπου στις 18:20, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βυτιοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ΙΧ με πινακίδες Μολδαβίας- στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια- στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, της Χαλκιδικής.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκαν η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραυματισμένο απεγκλωβίστηκε και το άλλο, ανήλικο, παιδί της οικογένειας, το οποίο διακομίστηκε στο ίδιο νοσοκομείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χαλκιδική: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν νεκρούς και τραυματίες

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσαν οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια τη μητέρα και το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις τους, επίσης, απεγκλώβισαν τους δύο τραυματίες.

Εξαιτίας του τροχαίου διακόπηκε σε εκείνο το σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου- Αγίου Νικολάου. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων, αλλά σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία.