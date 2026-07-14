«Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία της 15χρονης στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η κηδεία της 15χρονης Άννας Μαρίας Πανταζώνη, της νεαρής αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό δρόμο της πόλης.

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης γέμισε από συγγενείς, φίλους, συναθλήτριες και ανθρώπους του αθλητισμού, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε ένα κορίτσι που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν την 15χρονη μέσα σε ένα βαρύ κλίμα οδύνης, σύμφωνα με το parallaximag.gr.

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Στα λευκά οι συμπαίκτριές της όπως ζήτησε η μητέρα της

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η εικόνα των συμπαικτριών της από τον ΠΑΟΚ, οι οποίες εμφανίστηκαν στην κηδεία φορώντας λευκά ρούχα, ανταποκρινόμενες στην επιθυμία της μητέρας της Άννας Μαρίας. Όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την αδικοχαμένη αθλήτρια, που τη θαύμαζαν για το ταλέντο, την αγωνιστικότητα και τον χαρακτήρα της. Το «παρών» στο τελευταίο αντίο έδωσαν εκπρόσωποι όλων των τμημάτων του ΠΑΟΚ. Άνθρωποι από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον Α.Σ. ΠΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην οικογένεια της αδικοχαμένης αθλήτριας, θέλοντας να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και να τιμήσουν τη μνήμη της. Η απώλεια της Άννας Μαρίας έχει συγκλονίσει τον σύλλογο, καθώς η 15χρονη αποτελούσε ενεργό μέλος της αθλητικής οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Στεφάνια στη μνήμη της 15χρονης

Μεταξύ άλλων, στεφάνια απέστειλαν οι οικογένειες του Τέλη Μυστακίδη και του Ιβάν Σαββίδη, ενώ τη μνήμη της τίμησε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης. Η τραγική είδηση του θανάτου της 15χρονης προκάλεσε σοκ στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στον αθλητικό κόσμο. Ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα, που αγαπούσε τον αθλητισμό και είχε μπροστά του μια ολόκληρη ζωή, έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό. Η κηδεία της Άννας Μαρίας ήταν ένα τελευταίο «αντίο» γεμάτο δάκρυα, με όλους όσοι βρέθηκαν εκεί να κρατούν ζωντανή τη μνήμη της.

Εξελίξεις για τη διερεύνηση του μοιραίου τροχαίου

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζώνη, αθλήτρια του ΠΑΟΚ, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και ολόκληρη την αθλητική κοινότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχεται ως ύποπτος και ο πατέρας της ανήλικης. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας μιλώντας στον Alpha, ο πατέρας της 15χρονης ερευνάται σχετικά με το ενδεχόμενο αντικανονικής προσπέρασης, η οποία εξετάζεται ως ένας από τους παράγοντες που ενδεχομένως συνέβαλαν στην πρόκληση της σύγκρουσης. Την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη από τεχνικούς συμβούλους της οικογένειας της Άννας Μαρίας, αλλά και από πλευράς του Δήμου, προκειμένου να διερευνηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι συνθήκες του δυστυχήματος.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης, με την Άννα Μαρία να βρίσκεται ως συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι γιατροί προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η 15χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

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