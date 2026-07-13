«Ήρθαμε κυρίως για να ακούσουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, να καταγράψουμε τα προβλήματά τους και να συμβάλουμε στην αναζήτηση λύσεων», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Τη Λέσβο επισκέπτεται ο Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε συνάντηση με τον Κώστα Μουτζούρη. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου υποδέχθηκε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ σε ιδιαίτερο θερμό κλίμα, καθώς τον προσφώνησε ως «φοιτητή του», υπενθυμίζοντας την περίοδο που ο ίδιος δίδασκε στο Πολυτεχνείο και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν φοιτητής.

Μουτζούρης: «Υποδεχόμαστε έναν πρώην πρωθυπουργό που θα διαδραματίσει ρόλο στα πολιτικά πράγματα»

Στις δηλώσεις του, όπως αναφέρει tonisi.gr, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου καλωσόρισε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια υποδέχεται «έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν άνθρωπο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας».

Ο κ. Μουτζούρης σημείωσε ότι σκοπεύει να του παρουσιάσει όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Βόρειο Αιγαίο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη γνωριμία τους από τα χρόνια του Πολυτεχνείου.

«Χαίρομαι που βρίσκω ακόμη μία φορά έναν παλιό μου φοιτητή, ο οποίος είχε διαπρέψει στο μάθημα που δίδασκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλωσορίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα στη Μυτιλήνη.

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Τσίπρας: «Η Λέσβος σήκωσε δυσανάλογο βάρος και χρειάζεται ουσιαστική στήριξη»

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι δεν είναι τυχαίο πως επέλεξε τη Λέσβο για μία από τις πρώτες περιοδείες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά την ίδρυσή της.

Όπως είπε, πρόκειται για ένα νησί που τα προηγούμενα χρόνια δοκιμάστηκε έντονα, τόσο από την προσφυγική κρίση όσο και από τα διαχρονικά προβλήματα της νησιωτικότητας, ενώ σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπο με τις σοβαρές συνέπειες του αφθώδους πυρετού στην κτηνοτροφία.

«Ήρθαμε κυρίως για να ακούσουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, να καταγράψουμε τα προβλήματά τους και να συμβάλουμε στην αναζήτηση λύσεων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της νησιωτικότητας αλλά και ουσιαστικά κίνητρα αποκέντρωσης, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν και να εργαστούν στην περιφέρεια.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προειδοποίησε ότι η χώρα συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο πληθυσμό στην Αθήνα, γεγονός που, όπως είπε, εντείνει τόσο το δημογραφικό πρόβλημα όσο και τις περιφερειακές ανισότητες.

Στις 20:00 η εκδήλωση «Τώρα Μιλάμε»

Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε, επίσης, με κτηνοτρόφους της Λέσβου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτ. Λέσβου. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν τα θέματα του πρωτογενούς τομέα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ είχε τετ α τετ, επίσης, με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με εκπροσώπους του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας.

Τέλος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε» που πραγματοποιούνται από την Συμπαράταξη σε όλη τη χώρα, ο λόγος θα δοθεί στους πολίτες του νησιού. Στις 20:00, στην περιοχή «Φανάρι» στον Δεξιό λιμενοβραχίονα της Μυτιλήνης, ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τους κατοίκους του νησιού και η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παρέμβασή του.