«Η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα φορολογείται με συντελεστή 22 μονάδες υψηλότερο από εκείνον του κεφαλαίου. Η τρίτη μεγαλύτερη διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν πενταπλάσια του μέσου όρου», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Τα στοιχεία που συνοδεύουν την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν με τον πιο επίσημο τρόπο μια πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια εργαζόμενοι: Η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 8 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Επίσης, καταγράφει χαμηλή επιβάρυνση στα εισοδήματα από κεφάλαιο, σχεδόν 10 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο.

Η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα φορολογείται με συντελεστή 22 μονάδες υψηλότερο από εκείνον του κεφαλαίου. Η τρίτη μεγαλύτερη διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν πενταπλάσια του μέσου όρου», συνεχίζει σε ανάρτησή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσθέτει:

«Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν μόνο στατιστικούς δείκτες, αλλά αποτυπώνουν μια βαθιά φορολογική και αναπτυξιακή στρέβλωση, όπου οι μισθωτοί συνεχίζουν να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος στη χρηματοδότηση του κράτους, την ώρα που η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των υψηλών εισοδημάτων παραμένει ανεπαρκής».

Καταλήγοντας, σημειώνει: «Η δέσμευση της ΕΛ.Α.Σ για αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης συνίσταται σε μια προοδευτική φορολογική πολιτική που θα μειώσει τις επιβαρύνσεις στην εργασία, θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και θα κατανείμει το φορολογικό βάρος με δικαιοσύνη σε εκείνους που διαθέτουν πραγματικά υψηλή φοροδοτική ικανότητα».

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