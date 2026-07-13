Η ΕΛΑΣ επιλέγει να δώσει από την πρώτη στιγμή θεσμικό ρόλο και ουσιαστική συμμετοχή στη νέα γενιά.

Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ κρύβει και μια ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα. Ανάμεσα στα 400+1 μέλη που ανακοινώθηκαν συμμετέχουν 14 εν ενεργεία φοιτητές. Πρόκειται για μια επιλογή που δύσκολα συναντά κανείς στα παραδοσιακά κόμματα, όπου τα ανώτατα κομματικά όργανα στελεχώνονται σχεδόν αποκλειστικά από κομματικά στελέχη (συνήθως με πολυετή διαδρομή).

Η ΕΛΑΣ, αντίθετα, επιλέγει να δώσει από την πρώτη στιγμή θεσμικό ρόλο και ουσιαστική συμμετοχή στη νέα γενιά, εντάσσοντας εν ενεργεία φοιτητές στον πυρήνα της λήψης των πολιτικών αποφάσεων.

Αναλυτικά:

Βαϊτσόπουλος Γιώργος, Φοιτητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Γκούμας Πέτρος, Φοιτητής Οικονομικής & Περιφερειακή Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κλουβάκης Μιχάλης, Γραμματέας φοιτητικού συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κοντογεώργη Ευγενία Μαρία, Φοιτήτρια Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κοτσακάς Κωστής, Φοιτητής Οικονομικής Επιστήμης στο ΟΠΑ

Κούστας Τάσος, Φοιτητής Θεατρολογίας στη Πάτρα

Μαυρωνά Άννα Μαρία, Φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στο ΔΠΘ

Μοτζάκης Δημήτρης, Φοιτητής ΑΣΟΕ

Νικολακόπουλος Γιώργος, Εργαζόμενος σε super market, Φοιτητής Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ

Οπρογλίδης Θανάσης, Φοιτητής ΕΑΠ

ΣαπουντζήςΓιάννης, Φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Σαρινάκης Κωνσταντίνος, Φοιτητής, εποχικός εργαζόμενος στον Τουρισμό

Τόδρη Άννα, Φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χριστοφοράτος Νικόλαος, Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Μ. Καλ.