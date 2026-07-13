Οικονομία, εξωτερική πολιτική και ανάπτυξη ο πρωθυπουργός -Ακρίβεια, κοινωνική πολιτική και ευπαθείς ομάδες ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ.- Πρώτη η Καρυστιανού για τη διαφθορά/διαφάνεια- Σε κανέναν τομέα πρώτος ή δεύτερος ο Ανδρουλάκης- Τι δείχνουν οι «ΤΑΣΕΙΣ» της MRB.

Οικονομία, εξωτερική πολιτική και ανάπτυξη ο πρωθυπουργός -Ακρίβεια, κοινωνική πολιτική και ευπαθείς ομάδες ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ.- Πρώτη η Καρυστιανού για τη διαφθορά/διαφάνεια- Σε κανέναν τομέα πρώτος ή δεύτερος ο Ανδρουλάκης- Τι δείχνουν οι «ΤΑΣΕΙΣ» της MRB.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν οι «ΤΑΣΕΙΣ» της MRB και στο ερώτημα ποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς μπορεί να αντιμετωπίσουν καλύτερα κάθε έναν από τους μεγάλους τομείς των προβλημάτων και της διακυβέρνησης της χώρας!

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας έρχονται ...ισόπαλοι με 3-3, ενώ σε έναν τομέα προηγείται και η Μαρία Καρυστιανού.

-Ο πρωθυπουργός προηγείται στην οικονομική πολιτική με 23,2% έναντι 20,4% του Αλέξη Τσίπρα, στην εξωτερική πολιτική (έναντι 18% του Αλ. Τσίπρα) και στην ανάπτυξη (24,5% έναντι 18,2%).

-Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται στην αντιμετώπιση της ακρίβειας με 19,7% έναντι 18,8% του Κ. Μητσοτάκη, στην κοινωνική πολιτική (22,6% έναντι 21,7%) και στις ευπαθείς ομάδες (22,9% έναντι 19%). Στον τομέα των ευπαθών ομάδων μάλιστα ο Κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στην τρίτη θέση, καθώς η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 21,8%!

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-Η Μαρία Καρυστιανού προηγείται στον τομέα της διαφάνειας/ διαφθοράς με 22,7% έναντι 18,3% του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16,4%.

-Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεν βρίσκεται σε κανέναν τομέα πρώτος ή δεύτερος, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται σε τρεις τομείς τη στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται τρίτη στα τέσσερα και σε έναν πρώτη!

-Αξίζει δε να σημειωθεί πως στις έξι από τις επτά κατηγορίες που εξετάζονται ο ...Κανένας έρχεται πρώτος: Στην οικονομική πολιτική με 30,5%, την κοινωνική πολιτική με 24,3%, την διαφάνεια/διαφθορά με 30%, την ακρίβεια με 35,8%, την ανάπτυξη με 29,9% και τις ευπαθείς ομάδες με 24,7%. Στον μόνο τομέα που χάνει ο ...Κανένας είναι στην εξωτερική πολιτική, καθώς λαμβάνει 27,6% έναντι 30,6% του πρωθυπουργού.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της έρευνας «ΤΑΣΕΙΣ» της MRB στο κείμενο των συμπερασμάτων τους:

«Η αντιμετώπιση της Ακρίβειας είναι με διαφορά το δυσκολότερο θέμα προς αντιμετώπιση με το 35,8% των πολιτών να θεωρεί ότι κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο ισχυρότερος ηγέτης σε όρους κυβερνησιμότητας και πρωθυπουργικής καταλληλότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί πολιτικό βάρος αλλά πρέπει να ξεπεράσει τα όρια του πολιτικού χώρου που παραδοσιακά απευθύνεται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια για να καταφέρει να εδραιωθεί ως αξιόπιστη εναλλακτική πρωθυπουργική λύση. Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει θετική κοινωνική εικόνα».