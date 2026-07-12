Φωτιά τώρα στο Γουδί: Περιορίστηκε εντός του κτιρίου στο Μπάντμιντον

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Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Πρόκειται για το παλιό κτίριο του Μπάντμιντον. Εστάλη και 112.

Φωτιά ξέσπασε στο Γουδί, στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον.

Η φωτιά, που περιορίστηκε εντός του κτιρίου, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

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