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Φωτιά τώρα στο Γουδί: Περιορίστηκε εντός του κτιρίου στο Μπάντμιντον

Φωτιά τώρα στο Γουδί: Περιορίστηκε εντός του κτιρίου στο Μπάντμιντον
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Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Πρόκειται για το παλιό κτίριο του Μπάντμιντον. Εστάλη και 112.

Φωτιά ξέσπασε στο Γουδί, στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον.

Η φωτιά, που περιορίστηκε εντός του κτιρίου, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

{https://www.youtube.com/watch?v=finMLvIepa4}

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.


LIVE

  • Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά

    22:00:39

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djwsrncrit49?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Συνδρομή από τον Δήμο Αθηναίων

    21:44:50

    Τρεις υδροφόρες από τις Διευθύνσεις Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων επιχειρούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

    Στο σημείο βρίσκεται η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, η οποία συνδράμει στη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

    Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθέτει κάθε αναγκαίο μέσο για την υποστήριξη της επιχείρησης.

  • Νέα ενημέρωση από την Πυροσβεστική

    21:12:26

    Περιορίστηκε η πυρκαγιά εντός του κτιρίου του θεάτρου Badminton

    Η πυρκαγιά σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου του θεάτρου Badminton, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους.

    Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

    Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

    Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών παραμένει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

  • Πυκνός καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αθήνας

    21:11:55

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djwsg0envbnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Βίντεο από τη φωτιά στο Γουδί

    21:11:05

    {https://www.youtube.com/watch?v=finMLvIepa4}

  • Τι αναφέρει η Πυροσβεστική

    21:10:29

    Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00, σε χώρο κτιρίου- στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον- και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος

  • Εικόνες από τη μεγαλή φωτιά:

    21:09:52

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  • Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά στο Μπάντμιντον

    21:07:47

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djws4tvs68d5?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Δηλώσεις έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

    21:06:50

    {https://exchange.glomex.com/video/v-djws7yo7ibpd?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ήχησε το 112

    21:05:19

    Στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας, λόγω των καπνών από την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

    « Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφερειακής Αττικής . Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

  • Μεγάλη φωτιά στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

    21:04:20

    Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες

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