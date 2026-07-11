Ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός, σχολιάζοντας την αναμέτρηση στο FOX, απέδωσε την ευθύνη της ήττας στον Γάλλο προπονητή.

Σφοδρή κριτική στον ομοσπονδιακό τεχνικό του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσιά, εξαπέλυσε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά τον αποκλεισμό των «κόκκινων διαβόλων» από την Ισπανία με 2-1 στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός, σχολιάζοντας την αναμέτρηση στο FOX, απέδωσε την ευθύνη της ήττας στον Γάλλο προπονητή, εστιάζοντας στην απόφασή του να αντικαταστήσει τον Τιμπό Κουρτουά με τον Σένε Λάμενς, ο οποίος φέρει ακέραι την ευθύνη για το γκολ της νίκης-πρόκρισης της «Ρόχα» από τον Μερίνο στο 89ο λεπτό.

Μετά τον αγώνα, ο Κουρτουά αποκάλυψε πως αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, ωστόσο υποστήριξε ότι μπορούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται. «Ένιωθα καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Σε μία απομάκρυνση αισθάνθηκα μεγαλύτερη ενόχληση και ενημέρωσα ότι δεν μπορούσα πλέον να διώχνω την μπάλα τόσο μακριά.

Παρ' όλα αυτά μπορούσα να παραμείνω στο παιχνίδι, όμως ο προπονητής είχε ήδη αποφασίσει να με αντικαταστήσει. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γκολκίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ιμπραΐμοβιτς, πάντως, διαφώνησε κάθετα με την επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού των Βέλγων. «Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του (του Γκαρσιά). Γιατί πέρασε τον Λάμενς στο παιχνίδι όταν υπήρχε ο Πέντερς στον πάγκο; Επειδή ο ένας αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο άλλος στη Στρασμπούρ; Δεν επιλέγεις έτσι τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας», τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια έγινε ακόμη πιο αιχμηρός, λέγοντας πως ο Πέντερς είναι ανώτερος τερματοφύλακας και ότι ο Λάμενς δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το επίπεδο. «Το είδαν όλοι. Είναι ντροπή. Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων θα έπρεπε να ντρέπονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ρούντι Γκαρσιά υπερασπίστηκε την απόφασή του, τονίζοντας ότι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίζονται μόνο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο 100% των δυνατοτήτων τους.

«Δεν μετανιώνω για την επιλογή μου. Σε αυτή τη διοργάνωση πρέπει όλοι να είναι απόλυτα έτοιμοι. Ποτέ δεν χρησιμοποιώ παίκτες που δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος τεχνικός, το μέλλον του οποίου στην Εθνική Βελγίου είναι εξαιρετικά δυσοίωνο.