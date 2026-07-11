Τις σοβαρές επιφυλάξεις τους για τη νέα κυβερνητική παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας εκφράζουν οι οργανώσεις των συνταξιούχων.

Τις σοβαρές επιφυλάξεις τους για τη νέα κυβερνητική παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας εκφράζουν οι οργανώσεις των συνταξιούχων, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις θετικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά που αφήνουν εκτός χιλιάδες δικαιούχους. Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων χαρακτηρίζει τη ρύθμιση ελλιπή, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων αναγνωρίζουν ως θετική την απόφαση για την κατάργηση της περικοπής της σύνταξης χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας και την επαναφορά του ποσοστού στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Ωστόσο, σημειώνουν ότι η παρέμβαση δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και ζητούν βελτιώσεις πριν από την κατάθεση της σχετικής νομοθετικής διάταξης.

Οι τέσσερις ενστάσεις των συνταξιούχων

Πρώτη ένσταση αποτελεί ο αποκλεισμός των περιπτώσεων μεταβίβασης σύνταξης χηρείας στις οποίες ο θάνατος του ασφαλισμένου επήλθε πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και ο επιζών σύζυγος λαμβάνει παράλληλα και δική του κύρια σύνταξη. Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, η εξαίρεση αυτή δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων και δεν επιλύει συνολικά το ζήτημα.

Δεύτερη παρατήρηση αφορά τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ. Οι συνταξιουχικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι στις κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν υπάρχει σαφής αναφορά για το σύνολο των δικαιούχων του συγκεκριμένου φορέα, ζητώντας να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη ώστε να μην προκύψουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της ρύθμισης.

Τρίτο σημείο διαφωνίας αποτελεί η απουσία πρόβλεψης για την επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της εφαρμογής των περικοπών. Όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων, η επαναφορά της σύνταξης στο 70% αποκαθιστά την παροχή μόνο για το μέλλον, χωρίς να προβλέπει αναδρομική αποζημίωση για όσους υπέστησαν μειώσεις.

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Η τέταρτη ένσταση αφορά τις επικουρικές συντάξεις χηρείας. Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει κάποια αντίστοιχη πρόβλεψη για τις περικοπές που εφαρμόστηκαν στις επικουρικές συντάξεις, ιδιαίτερα σε όσους προέρχονται από τον δημόσιο τομέα.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Οι παραπάνω επισημάνσεις συνοδεύουν την κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία επιχειρεί να δώσει οριστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες συνταξιούχους. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας, καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης χηρείας μετά την πάροδο τριών ετών από τον θάνατο του ασφαλισμένου για όσους απέκτησαν δικαίωμα σύνταξης μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

Με τη νέα ρύθμιση, το ποσοστό της σύνταξης θα παραμένει στο 70% της σύνταξης που λάμβανε ο θανών και δεν θα μειώνεται πλέον στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, όπως προέβλεπε το ισχύον καθεστώς. Η αλλαγή αυτή αφορά τόσο τους μελλοντικούς δικαιούχους όσο και όσους έχουν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη περικοπή.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι όσοι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του Δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ λαμβάνουν σήμερα μειωμένη παροχή στο 35% θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα να προκύψει αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Η κυβέρνηση προβλέπει επίσης ότι όσοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν καμία νέα μείωση και θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα ίδια ποσά, διατηρώντας το υφιστάμενο καθεστώς ως προς την εθνική σύνταξη.

Τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά

Ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για την καταβολή αναδρομικών στους συνταξιούχους που υπέστησαν τις περικοπές τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποτελεί βασικό σημείο κριτικής από τις οργανώσεις των συνταξιούχων. Επίσης, παραμένει εκτός της ρύθμισης το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων χηρείας, για το οποίο οι συνταξιουχικές οργανώσεις ζητούν νομοθετική παρέμβαση.

Οι οργανώσεις των συνταξιούχων καλούν το υπουργείο Εργασίας να εξετάσει τις προτάσεις τους πριν από την οριστικοποίηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας ότι μόνο με την κάλυψη όλων των δικαιούχων, την επίλυση του ζητήματος των αναδρομικών και την αντιμετώπιση των επικουρικών συντάξεων μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνεται συνολική λύση στο θέμα των συντάξεων χηρείας.