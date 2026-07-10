Φαίνεται πως κλειδώνει ο καύσωνας το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου καθώς, αυξάνονται οι μετεωρολόγοι που προχωρούν σε τέτοιου είδους προβλέψεις.

Όλο και πιο πιθανό είναι το σενάριο ο καύσωνας να φτάσει και στην χώρας μας το 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, μετά τον μετεωρολόγο Χρυσόστομο Παρανό και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου κάνει λόγο για επικείμενο καύσωνα.

Τι δείχνουν τα προγνωστικά

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3, Χρυσόστομος Παρανός στην πρόγνωσή του ανέφερε, όσον αφορά τον καύσωνα, ότι ο καύσωνας που βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί βορειότερα προς την Γαλλία και μετέπειτα ανατολικότερα επηρεάζοντας την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Έτσι φαίνεται ότι θα επηρεαστεί και η Ελλάδα. Όπως τόνισε συγκεκριμένα «αυξάνονται οι πιθανότητες μετά τις 18-20 Ιουλίου και στην Ελλάδα θα έρθει κάποιο έντονα κύμα ζέστης».

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Συμφωνεί η Ζιακοπούλου

«Οι ενδείξεις είναι σοβαρές ότι για περισσότερη ζέστη το 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου. Από τις 18-19 και μετά δεν νομίζω ότι θα αποφύγουμε αυτό που αποφεύγουμε όλο το καλοκαίρι μέχρι στιγμής, δηλαδή τις συνθήκες καύσωνα. Θα είναι ζεστό το 3ο δεκαήμερο, δεν ξέρω πόσο ζεστό, θα το δούμε. Δεν φαίνεται πως το γλιτώνουμε».

Αυτό τόνισε η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μιλώντας σήμερα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες.

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Συνεπώς, όλο και περισσότεροι μετεωρολόγοι συμφωνούν πως πιθανότατα καύσωνας θα προσεγγίσει την χώρα μας σε 8 - 10 μέρες. Μένει να φανεί εάν θα επαληθευτούν τα προγνωστικά.