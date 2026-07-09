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Η ανακοίνωση ανάκλησης για ηλεκτρικό μπρίκι που πωλήθηκε από τα καταστήματα VICKO λόγω κινδύνου εγκαυμάτων.

Σε ανάκληση ηλεκτρικού μπρικιού που διατέθηκε μέσω των καταστημάτων VICKO προχώρησε ο εισαγωγέας, μετά από ευρωπαϊκή ειδοποίηση που προειδοποιεί για κίνδυνο εγκαυμάτων κατά τη χρήση του προϊόντος.

Η ειδοποίηση δημοσιεύθηκε σήμερα, 9 Ιουλίου, στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και αφορά ηλεκτρικό μεταλλικό μπρίκι με πλαϊνή λαβή και μαύρη πλαστική βάση.

Αυτό είναι το μπρίκι από τα VICKO που ανακαλείται

Μάρκα: VICKO

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Προϊόν: Ηλεκτρικό μπρίκι (Coffee pot)

Μοντέλο: TY-S105E6

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ειδοποίηση, κατά την κανονική χρήση και ακόμη και όταν τηρούνται οι οδηγίες πλήρωσης, το μπρίκι μπορεί να υπερχειλίσει, εκθέτοντας τον χρήστη σε κίνδυνο εγκαυμάτων.

Το προϊόν διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης (Low Voltage Directive) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέτρο προστασίας αποφασίστηκε η ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς καταναλωτές, με το μέτρο να βρίσκεται ήδη σε ισχύ από τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Δείτε την ειδοποίηση ανάκλησης εδώ