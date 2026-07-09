Οι φωτογραφίες από το τελευταίο γύρισμα της έκτης σεζόν «Το Σόι Σου».

Σήμερα ολοκληρώνεται η έκτη σεζόν από την οικογενειακή σειρά «Το Σόι Σου» που επέστρεψε φέτος με νέα επεισόδια ύστερα από έξι χρόνια.

Η κωμική σειρά του Alpha αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές και αναμένεται να επιστρέψει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν με τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους να έρχονται αντιμέτωποι με νέες παρεξηγήσεις.

Οι συντελεστές της σειράς, έχουν δηλώσει ότι η αγάπη του κόσμου και η ανταπόκριση που δέχθηκε η σειρά, τους οδήγησαν στο να επιστρέψουν στο τηλεοπτικό στούντιο γράφοντας την έκτη σεζόν.

Σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο Μελέτης Ηλίας θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο την φετινή χρονιά, αναρτώντας backstage φωτογραφίες από την τηλεοπτική του οικογένεια.

«Τελευταίο γύρισμα!!!! Πάει κι αυτή η σεζόν!!!!! Στα επόμενα που έρχονται!!! Με το σογακι μας.... Και την αγάπη που μας δείχνετε!!!!», πρόσθεσε στη σχετική λεζάντα ο ηθοποιός.

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Από τη δική της πλευρά η Βάσω Λασκαράκη, η τηλεοπτική Λυδία, δημοσίευσε μία φωτογραφία με όλους τους συντελεστές της σειράς, αναφέροντας στο συνοδευτικό κείμενο:

«Τελευταίο γύρισμα 6ης σεζόν. Το σοι σου. Η καθιερωμένη φωτό. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη…».

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