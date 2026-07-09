Η νέα ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη αφιερωμένη στην κολλητή της.

Με ιδιαίτερα εξομολογητική και τρυφερή διάθεση επέστρεψε η Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου, αναρτώντας μία διαφορετική δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η γνωστή Influencer αυτή τη φορά εστίασε το ενδιαφέρον και την προσοχή της προς το πρόσωπο της καλύτερής της φίλης, της Στέλας Πάσαρη.

Τις δύο γυναίκες φαίνεται να τις ενώνει μία ουσιαστική, βαθιά φιλία, την οποία έχουν επισφραγίσει τόσο με την κουμπαριά τους, όσο και με την συνεργασία τους.

Η Τούνη μάλιστα, ήταν εκείνη που πάντρεψε την φίλη της στα τέλη του 2025.

Στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης, κάνει μια αναδρομή στη φιλία τους, συμπεριλαμβάνοντας τα πιο βαθιά της συναισθήματα για την καλύτερή της φίλη:

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«Η μεγαλύτερη μου δύναμη & η μεγαλύτερη μου έμπνευση! Η κολλητή μου, η κουμπάρα μου, η συνέταιρός μου, η αδελφή που ποτέ δεν είχα @stela_passari. Ο άνθρωπος που στάθηκε βράχος δίπλα μου στις πιο όμορφες αλλά και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Που πίστεψε σε μένα όταν εγώ αμφέβαλλα, που χάρηκε κάθε μου επιτυχία σαν να ήταν δική της και που δεν έφυγε ποτέ, ό,τι κι αν συνέβη…

Δεν ξέρω τι έκανα για να σε αξίζω, αλλά ξέρω πως δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Σ’ αγαπώ άπειρα και εύχομαι να έχουμε πάντα η μία την άλλη, σε κάθε όνειρο, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε νέα αρχή…».

{https://www.instagram.com/p/DalQG0UiCaK/?hl=el&img_index=1}