Η επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται μία μέρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη (09/07), κατά την οποία συμφώνησαν να διατηρήσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του Κόλπου, καθώς από χθες οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν στόχους στο Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης «ζωνών ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, ενώ δεν παρέλειψε να θίξει στον Τραμπ τις εχθρικές δηλώσεις του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο»

Σε δηλώσεις που πραραχώρησε στο δίκτυο CNN την Τρίτης (07/07), ο Νετανιάχου τόνισε πώς η προσωπική φιλία του Τραμπ με τον Ερντογάν δεν καθιστά την Τουρκία φιλικά προσκείμενη χώρα προς τις ΗΠΑ.

Αναφορικά με τη χώρα μας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε «Ακόμα χειρότερα, απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα».

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Επιπλέον, σχολίασε για την Τουρκία πως πρόκειται για ένα «ακραίο καθεστώς», το οποίο «χαμογελά στις ΗΠΑ ή τον πρόεδρό τους όταν χρειάζεται» και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως σε περίπτωση που δοθεί στην Τουρκία αυτή η δύναμη, που συνεπάγεται η απόκτηση των F-35, τότε «θα δείτε επιθετικότητα».

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