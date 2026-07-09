Βασικός στόχος της Μόσχας παραμένει η πλήρης κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα.

Τρεις πηγές με γνώση των συζητήσεων στο Κρεμλίνο ανέφεραν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητα του Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο. Όπως υποστηρίζουν, βασικός στόχος της Μόσχας παραμένει η πλήρης κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πιο κοντά από όσο πιστεύουν πολλοί, μετά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε μια ειρηνική λύση, αλλά τόνισε πως διαθέτει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου βλέπουν προετοιμασία για νέες ρωσικές επιθέσεις και όχι για διαπραγματεύσεις.

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Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι για να καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς η Ρωσία ίσως χρειαστεί να προχωρήσει σε ευρύτερη επιστράτευση, κάτι που μέχρι σήμερα ο Πούτιν αποφεύγει.

Στο εσωτερικό της Ρωσίας υπάρχουν επίσης φωνές που κάνουν λόγο για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου. Πρώην αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας υποστήριξε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις σε σημαντικές υποδομές της Ουκρανίας, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και στο ενδεχόμενο χτυπημάτων σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ ή ευρωπαϊκές βιομηχανίες που στηρίζουν στρατιωτικά το Κίεβο.

Στο πεδίο των μαχών, οι συγκρούσεις συνεχίζονται κυρίως στην ανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία επιμένει ότι έχει σημειώσει πρόοδο στην περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ η Ουκρανία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς αυτούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πούτιν θεωρεί την πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς βασικό στόχο του πολέμου και εκτιμά ότι μια στρατιωτική νίκη στην περιοχή έχει μεγάλη πολιτική σημασία για τη Ρωσία.