Η επιτυχία της ουκρανικής εκστρατείας οφείλεται τόσο στη σημαντική αύξηση της παραγωγής drones όσο και στη βελτίωση των συστημάτων πλοήγησης, του λογισμικού και της τεχνολογίας μηχανικής όρασης, που επιτρέπουν στα drones να συνεχίζουν την αποστολή τους ακόμη και όταν παρεμβάλλονται τα δορυφορικά σήματα.

Οι συνεχώς εντεινόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος αναδιαμορφώνουν όχι μόνο την εξέλιξη του πολέμου, αλλά και τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΝΑΤΟ. Η αυξημένη αποτελεσματικότητα των ουκρανικών drones έχει προκαλέσει σημαντικά πλήγματα σε ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές της Ρωσίας, οδηγώντας τη Συμμαχία στην απόφαση να επενδύσει πάνω από 40 δισ. δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια σε συστήματα αντιμετώπισης drones.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, η Ουκρανία έχει ενισχύσει θεαματικά την εγχώρια παραγωγή και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της, εξαπολύοντας επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές ενέργειας, τα οποία χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πρόσφατη επίθεση στο διυλιστήριο του Ομσκ, στη Σιβηρία, περίπου 2.500 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι αναβαθμισμένες δυνατότητες των ουκρανικών drones καθιστούν πλέον «τη Σιβηρία προσβάσιμη», υπογραμμίζοντας τη νέα επιχειρησιακή εμβέλεια των ουκρανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με αναλυτές του βρετανικού ινστιτούτου Royal United Services Institute (RUSI), η επιτυχία της ουκρανικής εκστρατείας οφείλεται τόσο στη σημαντική αύξηση της παραγωγής drones όσο και στη βελτίωση των συστημάτων πλοήγησης, του λογισμικού και της τεχνολογίας μηχανικής όρασης, που επιτρέπουν στα drones να συνεχίζουν την αποστολή τους ακόμη και όταν παρεμβάλλονται τα δορυφορικά σήματα. Οι ειδικοί εκτιμούν επίσης ότι η διεθνής στρατιωτική υποστήριξη συνέβαλε στην αναβάθμιση των ουκρανικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, η Ρωσία επιχειρεί να προσαρμοστεί, αυξάνοντας και η ίδια την παραγωγή drones και ενσωματώνοντάς τα πιο ενεργά στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, τα μέχρι σήμερα μέτρα προστασίας, όπως τα δίκτυα και τα ειδικά συστήματα αναχαίτισης, έχουν αποδειχθεί περιορισμένης αποτελεσματικότητας απέναντι στις νέες ουκρανικές τακτικές.

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Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα και τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι τα drones έχουν αλλάξει θεμελιωδώς τον χαρακτήρα του σύγχρονου πολέμου και αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία «NATO Drone Edge», μέσω της οποίας οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Όπως τόνισε, το ΝΑΤΟ επιδιώκει να δημιουργήσει μια «συμμαχία έτοιμη για την εποχή των drones», αξιοποιώντας τις εμπειρίες από το ουκρανικό πεδίο μάχης και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και στην αμυντική βιομηχανία των κρατών-μελών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ουκρανία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πρωτοπόρο στον πόλεμο με drones, καθώς αναγκάστηκε να αντισταθμίσει την αριθμητική και τεχνολογική υπεροχή της Ρωσίας με φθηνά, ευέλικτα και ταχέως εξελισσόμενα συστήματα. Η συνεργασία στρατού, νεοφυών επιχειρήσεων και ιδιωτικής βιομηχανίας επέτρεψε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μέσα σε λίγες εβδομάδες, αντί για τα πολυετή χρονοδιαγράμματα των παραδοσιακών αμυντικών προγραμμάτων.

Η επιτυχία αυτή έχει ενισχύσει τη θέση της Ουκρανίας έναντι των δυτικών συμμάχων, καθώς πλέον δεν θεωρείται μόνο αποδέκτης στρατιωτικής βοήθειας, αλλά και πολύτιμος πάροχος τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες drones και συστημάτων αντι-drone, τις οποίες αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να αναπτύσσουν.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, εκτίμησε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα της Ρωσίας να παράγει και να εξάγει πετρελαϊκά προϊόντα, ενώ υποστήριξε ότι για πρώτη φορά η ρωσική κοινή γνώμη εμφανίζει εντονότερη δυσαρέσκεια για τη συνέχιση του πολέμου. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται ισχυρή αεράμυνα για να διατηρήσει το επιχειρησιακό της πλεονέκτημα.