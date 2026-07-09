Έφυγε από την ζωή η Πάολα Ρεβενιώτη, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το antivirus ήταν από τις πιο επιδραστικές και θαρραλέες φωνές του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, η Πάολα Ρεβενιώτη ήδη από τη δεκαετία του 90 διεκδίκησε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, την αξιοπρέπεια και τη σεξεργασία, συμβάλλοντας σημαντικά στην ορατότητα των τρανς και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Το 1981 εξέδωσε το «Κράξιμο», ένα περιοδικό που αποτέλεσε βήμα πολιτικής έκφρασης, τέχνης και διεκδικήσεων, σπάζοντας τα ταμπού της εποχής και ασκώντας έντονη κριτική στην κοινωνική υποκρισία. Η ίδια, επίσης, υπήρξε η βασική διοργανώτρια των πρώτων Pride εκδηλώσεων (όπως αυτές στον Λόφο του Στρέφη τη δεκαετία του ’80), αντιμετωπίζοντας συχνά την κρατική καταστολή και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τέλος, μέσα από την κινηματογραφική της δράση, έχει καταγράψει την ιστορία πολλών κουήρ ατόμων και εμπειριών, δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που η επίσημη ιστορία επέλεξε να αγνοήσει.

Η Πάολα Ρεβενιώτη εντάχθηκε στην ομάδα του ΜέΡΑ25 το 2019 και ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2023 στην Α΄Αθηνών.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Facebook η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη.

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Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Η αγαπημένη μας φίλη Paola Revenioti έφυγε από την ζωή χτες βράδυ στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών.

Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το Κράξιμο, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή.

Την αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη, αγάπη αλλά κι ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά της στις ζωές μας και κάθε τρανς και κουήρ ανθρώπου που ήρθε σε επαφή μαζί της, με το έργο και τον δημόσιο λόγο της.

Αναπνέουμε πιο ελεύθερα χάρη σε εκείνη. Θα μιλάμε πάντοτε για την παρακαταθήκη που μας αφήνει συλλογικά.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες για την κηδεία εντός της ημέρας.

Δανάη Μαραγκουδάκη

Ελίζα Τριανταφύλλου

Βασίλης Θανάσης».

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