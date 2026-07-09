H Ελλάδα έβαλε θέμα «casus belli» και απέφυγε την μετωπική σύγκρουση.

Το αν θα ανοίξει ή όχι ο δρόμος για την Τουρκία ώστε να αποκτήσει τα πολυπόθητα Αμερικανικά μαχητικά F-35 σχεδόν μονοπώλησε την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δημιουργώντας έναν νοητό τρίγωνο «μετωπικής κόντρας» ανάμεσα στην Άγκυρα, το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Τελ Αβίβ.

Ισορροπία τρόμου από Ντόναλντ Τραμπ

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε τρία τεντωμένα σχοινιά. Να μην απογοητεύσει τον Ταγίπ Ερντογάν. Να μην τα σπάσει με τον «Bibi» που έχει στυλώσει τα πόδια στην προοπτική η Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά πέμπτης γενιάς. Και να μην ανοίξει μέτωπο με το Ελληνοεβραϊ κό λόμπι- ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ - που ξεσηκώθηκε όταν άκουσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι «προσπαθούμε να βρούμε λύση για τα F-35» πλέκοντας το εγκώμιο του Τούρκου Προέδρου.

Η Αθήνα σε ρόλο «παρατηρητή»

Στο παραπάνω σκηνικό που στήθηκε με έδρα την Άγκυρα υπό τους ήχους του εθνικιστικού Οθωμανικού Εμβατηρίου, η Αθήνα δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Προσπάθησε να μείνει σε ρόλο «παρατηρητή» γνωρίζοντας -προτού καν ξεκινήσει η Σύνοδος- ότι θα ήταν ένα αμήχανο διήμερο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έβαλε το θέμα του Casus Belli (απειλή πολέμου) εκ μέρους της Τουρκίας πριν και μετά την συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Χωρίς να γνωρίζουμε αν έκανε την ίδια τοποθέτηση και κατά την διάρκεια της Συνόδου.

Έθεσε το Casus Belli

Στην πραγματικότητα έβαλε ζήτημα «ευαισθησίας» των συμμάχων για μία χώρα που απειλείται από την Τουρκία. Με το μήνυμα να πηγαίνει μέσω τεθλασμένης στον Ντόναλντ Τραμπ.

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Ευθέως απέφυγε να τα βάλει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρνούμενος να σχολιάσει τις εγκωμιαστικές δηλώσεις ανάμεσα στον Αμερικανό και Τούρκο Πρόεδρο.

Και όταν ρωτήθηκε αν θέλει να στείλει μήνυμα στον Αμερικανό Πρόεδρο όπως έκανε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απάντησε : «Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσει, ούτε δέχομαι κι εγώ υποδείξεις τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και να ασφαλίσουμε τη χώρα».

Ο Κ. Μητσοτάκης αντί να μπει στον καβγά προτίμησε να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται λέγοντας: «Οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 που ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει δρομολογηθεί. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία σε αυτό, συνδέεται με τους s400».

...Αλλά απέφυγε τη σύγκρουση

Είναι φανερό ότι η ελληνική αποστολή ήθελε να αποφύγει μία μετωπική σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και με τον οικοδεσπότη Ταγίπ Ερντογάν.

Αφήνοντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και τα μέλη του Κογκρέσο και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους να βγάλουν το ..φίδι από την τρύπα.

Από τον πρώην Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς, τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές Νικόλ Μαλλιωτάκη και Γκας Μπιλιράκη μέχρι τους Δημοκρατικούς Γερουσιαστές Φρανκ Πάλοουν και Κρις Πάππας.

Το «γραμμάτιο» που ξεχρέωσε ο Τραμπ στον Ερντογάν

Απόφαση δεν υπήρξε φυσικά. Ούτε θα μπορούσε να υπάρξει. Ωστόσο η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αναβαθμίσει τον ρόλο της Τουρκίας ως «τοποτηρητή» στην Μ. Ανατολή και να την τραβήξει στην αγκαλιά της Δύσης, είναι εξόφθαλμη. Ομολογώντας προκλητικά ότι ξεχρεώνει «γραμμάτιο» στον Ταγίπ Ερντογάν. Για το γεγονός ότι έμεινε αμέτοχος στον πόλεμο με το Ιράν και τη Γάζα. Παρά τους λεονταρισμούς Ερντογάν κατά του Νετανιάχου.

«Εξαιτίας μου δεν μπήκε στον πόλεμο» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνοντας μήνυμα στον Ισραηλινό Πρόεδρο.

Τα «φλερτ» με Ερντογάν

Στο φλερτ με τον Ερντογάν υπέκυψαν πολλοί. Όπως ο Γ. Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε που κυκλοφορούσε χεράκι – χεράκι στην Σύνοδο με τον οικοδεσπότη Ερντογάν αρνούμενος να σχολιάσει την δήλωση Μητσοτάκη περί casus belli «Είμαι εδώ για να διατηρώ την ενότητα και όχι για να κάνω τον σχολιαστή» είπε.

Όπως και του Εμ. Μακρόν που επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Άγκυρα για να της προμηθεύσει αντιαεροπορικά συστήματα. ..Με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν υπογράψει ήδη Αμυντική Συμφωνία. Και σχεδόν το σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών να προσπερνούν το casus belli και να τρέχουν προς την Άγκυρα – τη δεύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ- ώστε να καλύψουν το κενό που αφήνει η σταδιακή υποχώρηση των ΗΠΑ.

Τα σενάρια για τους S- 400

Το πρώτο σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι προκειμένου η Τουρκία να ξεφορτωθεί τους S-400 για να δοθεί το «πράσινο φως» για την αγορά των F-35 είναι η αφαίρεση του «εγκεφάλου» του συστήματος το οποίο ελέγχει ραντάρ, εκτοξευτές και επικοινωνίες. Και η μεταφορά του σε Ινδία, Ν. Κορέα ή στο Αζερμπαιτζάν.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την υποκατάσταση των S400 από το ευρωπαϊκό «Patriot», Γαλλο-ιταλικής κατασκευής. Με τον Μαρκ Ρούτε να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν συζητήσει αλλά σε «διμερές επίπεδο».