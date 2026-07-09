Η μεγάλη ήττα του «δεδομένου συμμάχου»! -Θλιβεροί οι ευρωπαίοι ηγέτες!

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εντελώς «απών» στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Ούτε μια επίσκεψη αμερικανού επισήμου στη χώρα μας ταυτόχρονα με την επίσκεψή τους ή την αποχώρησή τους από τη Σύνοδο της Άγκυρας όπως συνέβαινε κάθε φορά που κορυφαία πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών μετέβαιναν σε Ελλάδα και Τουρκία- μετέβαιναν τις περισσότερες φορές και στην άλλη χώρα. Άλλωστε η κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα ήταν που πανηγύριζαν για το ότι «θα έρθει στην Αθήνα ο Τραμπ» όταν το άφηνε να εννοηθεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στην Άγκυρα ο Κ. Μητσοτάκης δεν κατάφερε να συνομιλήσει καν με τον Τραμπ, παρότι η Αθήνα επί της πρωθυπουργίας του είναι «δεδομένη όσο ποτέ στη μεταπολίτευση» για την Ουάσιγκτον. Τα φιλικά μέσα της κυβέρνησης επιμένουν να προβάλλουν ότι ο πρωθυπουργός «έθεσε στην Άγκυρα το casus belli» και τα F-35! Τα οποία F-35 είχε πετύχει να μην τα πάρει η Τουρκία με την εμφάνισή του στο Κογκρέσο, υπό τα θερμά χειροκροτήματα της προηγούμενης αμερικανικής διοίκησης που ουσιαστικά του απέφεραν τον θρίαμβο στις εκλογές του 2023 στην Ελλάδα.

Ο Ερντογάν σήκωσε το γάντι και πρότεινε να γίνουν συζητήσεις για το Αιγαίο. «Συμμερίζομαι πλήρως την άποψη ότι ως σύμμαχοι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν το Αιγαίο. Ελπίζω ότι, σε πρώτο στάδιο, οι υπουργοί Εξωτερικών μας θα εργαστούν πάνω σε αυτό και, εφόσον χρειαστεί, θα καθίσουμε κι εμείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε. Θέλω όμως να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι η επίλυση των προβλημάτων σε αυτά τα νερά αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Και σε αυτό το σημείο συμμερίζομαι την ίδια άποψη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τούρκος ηγέτης. Γνωρίζει προφανώς ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο ενώ δεν μπορεί να συζητήσει «για το Αιγαίο», αλλά για «τη μια και μόνη διαφορά που υπάρχει» αυτή της υφαλοκρηπίδας και των θαλάσσιων ζωνών. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα κινδυνεύσουν τα «ήρεμα νερά» καθώς η Αθήνα δεν προχωρεί στην πράξη τα θαλάσσια πάρκα ούτε την πόντιση του καλωδίου, υπολογίζοντας τις αντιδράσεις της Άγκυρας. Δεν γνωρίζουμε επίσης αυτή τη στιγμή αν ο Ερντογάν θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να υπονομεύσει περαιτέρω τα «ήρεμα νερά» για να οδηγήσει σε έναν εφόλης της ύλης διάλογο στα ελληνοτουρκικά, αξιοποιώντας και την στήριξη Τραμπ.

Δυο πράγματα είναι σίγουρα: