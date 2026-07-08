Το νέο Air Force One θα κάνει «περιοδεία» στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Τουρκία με το νέο Air Force One. Αλλά επιβιβάστηκε σε παλιό, για την πτήση της αναχώρησης, σε μια απρόσμενη αλλαγή.

Το ταξίδι στην Τουρκία ήταν το πρώτο στο εξωτερικό για τον Αμερικανό πρόεδρο με το νέο Air Force One, το οποίο έκανε δώρο το Κατάρ. Και η αλλαγή προκάλεσε ερωτήματα για το Boeing 747 που παρουσιάστηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ως το νέο προεδρικό αεροσκάφος.

Τραμπ: Το νέο Air Force One θα πάει σε βάσεις στην Ευρώπη

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι στέλνουν «το ολοκαίνουργιο και πραγματικά εντυπωσιακό» Air Force One στην αεροπορική βάση του Μίλντενχολ, στη Βρετανία, προκειμένου τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκεί να έχουν «την ευκαιρία να περιηγηθούν» στο αεροσκάφος.

Παράλληλα «για να θυμηθούμε τα παλιά θα πάμε με το πρώην Air Force One» από την Τουρκία στο Μίλντενχολ, σε ένα «σύντομο ταξίδι που αξίζει να κάνουμε ώστε να δώσουμε στους ήρωες στρατιωτικούς μας την ευκαιρία να εκτιμήσουν τη νέα προσθήκη» στον στόλο των Air Force, πρόσθεσε.

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Όταν ρωτήθηκε για αυτή την αλλαγή, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προτού αναχωρήσει, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αποφασίστηκε το νέο Air Force να πάει σε 2-3 βάσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη, προκειμένου να το δουν οι στρατιώτες που βρίσκονται εκεί.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος, που μπορεί να λειτουργήσει ως Air Force One, είναι πάντα σε ετοιμότητα, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του Αμερικανού προέδρου.

Η άφιξη και η αναχώρηση Τραμπ, με διαφορετικά αεροσκάφη

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074454105041293747}

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074909371398513082}

«Fast-track» αλλαγές στο νέο Air Force One

Πέρυσι το Κατάρ έκανε δώρο στις ΗΠΑ το Boeing 747, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις. Η L3Harris Technologies προσάρμοσε το αεροσκάφος, ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει Air Force One. Διαδικασία που απαίτησε αναβάθμιση ασφαλείας, βελτιώσεις των επικοινωνιών- για την αποτροπή υποκλοπών- και δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Δημοκρατικοί βουλευτές εκτίμησαν ότι αυτή η μετατροπή κόστισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ έθεσαν ζήτημα ασφαλείας. Οι αναβαθμίσεις ολοκληρώθηκαν τόσο γρήγορα, που κάποιοι ειδικοί εξέφρασαν την ανησυχία ότι ίσως το αεροπλάνο δεν είναι τόσο ασφαλές όσο το προηγούμενο Air Force One. Από την άλλη αξιωματούχοι έχουν τονίσει πως το αεροπλάνο πληρεί τις προεδρικές προϋποθέσεις.

Το αεροπλάνο που έκανε δώρο το Κατάρ αποτελεί το «μεταβατικό» για τον Αμερικανό πρόεδρο, μέχρι η Boeing να παραδώσει δύο 747-8, που θα αποτελούν τα νέα Air Force One. Η συμφωνία ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπεγράφη το 2018, αλλά το πρόγραμμα ήδη έχει μείνει πίσω τέσσερα χρόνια και η παράδοση των αεροσκαφών δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του 2028.

Με πληροφορίες από Reuters