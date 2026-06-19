Ο Τραμπ έκανε την παρθενική έξοδο από το VC-25B Bridge.

Στην αεροπορική βάση Άντριους έφτασε το νέο Air Force One, ένα αεροσκάφος Boeing VC-25B Bridge και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκεί προκειμένου να το υποδεχθεί.

Πρόκειται για το αεροπλάνο που έκανε δώρο στον Αμερικανό πρόεδρο το Κατάρ, λίγο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μόλις τεθεί σε υπηρεσία, θα ανακουφίσει την πίεση στον «γερασμένο» στόλο των μέσων αερομεταφοράς του ηγέτη των ΗΠΑ, μέχρι να τεθεί σε υπηρεσία το Boeing VC-25B. Η Boeing έχει υπογράψει συμβόλαιο 3,9 δισ. για την παράδοση δύο νέων αεροσκαφών, αλλά το πρόγραμμα έχει πάει πίσω κατά τέσσερα χρόνια και η παράδοση δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του 2028, δηλαδή μετά τη λήξη της θητείας του Τραμπ.

Το νέο Air Force One είναι διακοσμημένο με διαφορετικά χρώματα- σκούρο μπλε, κόκκινο και χρυσό- καθώς τα προτιμούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η άφιξη του αεροσκάφους είχε κρατηθεί μυστική. Η μόνη ένδειξη ήταν ανάρτηση που έκανε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αυτή την εβδομάδα, με την οποία έλεγε «ευχαριστώ και αντίο» στο παλιότερο Air Force One.

{https://x.com/StevenCheung47/status/2067514778684162330}

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Ξανά στην Κίνα ο Τραμπ, θα πάει και στην Τουρκία

«Θα κάνουμε πολλά ταξίδια. Θα πάμε στην Τουρκία, κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά θα ξαναπάμε στην Κίνα», ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στα αποκαλυπτήρια του νέου αεροσκάφους, στο Μέριλαντ.

«Ο πρόεδρος Σι θα έρθει εδώ τον Σεπτέμβριο, αλλά θα ξαναπάμε (στην Κίνα) για ένα μεγάλο συνέδριο», συμπλήρωσε.

Ντόναλντ Τραμπ: Ήταν η ώρα

Στην τελετή που στήθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την παρθενική του έξοδο από το αεροσκάφος, στο οποίο ξεναγήθηκε.

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«Το άλλο αεροπλάνο ήταν περίπου 35 ετών. Είχε έρθει η ώρα (…) είναι σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είπα στον εαυτό μου “αυτές οι χώρες μας σέβονται πάρα πολύ, αλλά έχουν πολύ καλύτερο και νεότερο αεροπλάνο, είναι γελοίο”», συμπλήρωσε.

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Το Air Force One θα είναι επικεφαλής της υπερπτήσης αεροσκαφών που θα γίνει την 4η Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Τραμπ. «Δεν θα έχουμε ξαναδεί τέτοια… θα ξοδέψουμε λίγα παραπάνω δολάρια για μερικά επιπλέον καύσιμα», σημείωσε.

Επίσης, ευχαρίστησε τους 250 ανθρώπους που δούλευαν ακατάπαυστα προκειμένου να ετοιμάσουν το προεδρικό αεροσκάφος.

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Τα τελευταία τεστ για το Air Force One

Με την άφιξη στην αεροπορική βάση Άντριους, το VC-25B Bridge, στο οποίο είχαν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις, εντάχθηκε στον στόλο αερομεταφοράς του Αμερικανού προέδρου, αλλά ακόμα δεν είναι στη διάθεσή του.

{https://x.com/MargoMartin47/status/2068058429894123550}

{https://x.com/StevenCheung47/status/2068060484448714990}

Θα ακολουθήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν την «τελική εξέταση», προκειμένου να επικυρωθούν οι δυνατότητες του αεροσκάφους και να οριστικοποιηθούν τα πρωτόκολλα που απαιτούνται για την ασφάλεια και τη μεταφορά του προέδρου της χώρας, αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι πτήσεις, το νέο Air Force One θα είναι στη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/usairforce/status/2068038435114262809}

{https://x.com/RapidResponse47/status/2068046905456673180}

Φωτ.: AP