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Για τους επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές της Αττικής προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών για την προσαρμογή στο νέο καθεστώς.

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου φέρνει η νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθώς επανακαθορίζει τα προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές, στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι επαγγελματίες πωλητές εντάσσονται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και δεν θα μπορούν να διαθέτουν είδη εκτός της κατηγορίας που έχουν επιλέξει. Για τους επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές της Αττικής προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών για την προσαρμογή στο νέο καθεστώς.

Οι παραγωγοί πωλητές εξακολουθούν να διαθέτουν αποκλειστικά προϊόντα δικής τους παραγωγής, τα οποία κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

Στα προϊόντα φυτικής παραγωγής περιλαμβάνονται καρποί δέντρων, κηπευτικά, λαχανικά, ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, τυποποιημένο ελαιόλαδο, εμφιαλωμένος οίνος, προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών, άνθη και καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτάρια και δενδρύλλια, καθώς και προϊόντα οικοτεχνίας, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα.

Στα προϊόντα ζωικής παραγωγής περιλαμβάνονται αυγά, νωπά πουλερικά και κουνέλια, αλλαντικά και προϊόντα κρέατος από κτηνοτρόφους, γαλακτοκομικά, νωπά αλιεύματα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τυποποιημένο μέλι.

Για τους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές της Αττικής θεσπίζονται εννέα κατηγορίες προϊόντων:

Κατηγορία Α: οπωροκηπευτικά, λαχανικά, κομμένες σαλάτες, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, αυγά, συσκευασμένο ελαιόλαδο, εμφιαλωμένος οίνος, προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών, τυποποιημένο μέλι, φρέσκοι φυσικοί χυμοί, βιολογικά προϊόντα και ελιές.

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Κατηγορία Β: όσπρια, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, βότανα, μπαχαρικά, αρτοσκευάσματα, χαλβάς, αλίπαστα, προϊόντα οικοτεχνίας, κατεψυγμένα αλιεύματα, κατεψυγμένα τρόφιμα, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, νωπά πουλερικά και κουνέλια, παρασκευάσματα κρέατος, εμφιαλωμένος οίνος, φυσικοί χυμοί και βιολογικά προϊόντα.

Κατηγορία Γ: νωπά αλιεύματα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Κατηγορία Δ: άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτάρια, δενδρύλλια, γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και συναφή είδη.

Κατηγορία Ε: καντίνες, πρόχειρα έτοιμα γεύματα, είδη κυλικείου και φυσικοί χυμοί.

Κατηγορία ΣΤ: είδη ατομικής καθαριότητας, είδη οικιακής φροντίδας, υαλοπωλείου, μέσα συσκευασίας, πλαστικά με το μέτρο, εκκλησιαστικά είδη, αυτόνομα ηλεκτρικά είδη, χαλιά, μοκέτες και ψιλικά.

Κατηγορία Ζ: είδη ένδυσης, νεωτερισμού, ζώνες, κοσμήματα χωρίς πολύτιμους λίθους ή χρυσά και αργυρά μέρη, υποδήματα, δερμάτινα είδη, τσάντες και πορτοφόλια.

Κατηγορία Η: λευκά είδη, κουρτίνες, χαλιά και μοκέτες.

Κατηγορία Θ: εξοπλισμός, αξεσουάρ, είδη περιποίησης και τροφές για κατοικίδια ζώα. Κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέξει μόνο μία από αυτές τις κατηγορίες.

Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης Ελλάδας, καθώς και για το στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο, οι κατηγορίες περιορίζονται σε πέντε.

Η Κατηγορία Α περιλαμβάνει όλα τα βασικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελιές, ελαιόλαδο, οίνο, προϊόντα οικοτεχνίας, αυγά, πουλερικά, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα και είδη σφολιάτας.

Η Κατηγορία Β αφορά νωπά και κατεψυγμένα αλιεύματα.

Η Κατηγορία Γ περιλαμβάνει άνθη, φυτά, φυτάρια, δενδρύλλια, γλάστρες και είδη κηπουρικής.

Η Κατηγορία Δ αφορά βιομηχανικά είδη, όπως ένδυση, λευκά είδη, υποδήματα, τσάντες, ψιλικά, είδη ατομικής και οικιακής φροντίδας, πλαστικά και εκκλησιαστικά είδη, εξαιρουμένων των ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών συσκευών και των παιχνιδιών.

Η Κατηγορία Ε αφορά καντίνες, πρόχειρα γεύματα και φυσικούς χυμούς. Οι πωλητές στις λαϊκές αγορές επιλέγουν μία μόνο κατηγορία, ενώ στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, ο συνδυασμός των κατηγοριών Α και Γ.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ τα ευπαθή προϊόντα και τα κατεψυγμένα θα πρέπει να μεταφέρονται και να πωλούνται με ειδικά διασκευασμένα οχήματα που διασφαλίζουν την τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας.