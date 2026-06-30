Η υπόθεση αφορούσε επαγγελματία του λιανικού εμπορίου, στον οποίο ο φορολογικός έλεγχος καταλόγισε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

Μηνύματα προς επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες στέλνει πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), η οποία επιβεβαιώνει ότι η αδυναμία τεκμηρίωσης τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς φορολογικούς καταλογισμούς.

Η υπόθεση αφορούσε επαγγελματία του λιανικού εμπορίου, στον οποίο ο φορολογικός έλεγχος καταλόγισε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, κρίνοντας ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία για την προέλευση συγκεκριμένων πιστώσεων και τον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από έλεγχο του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κατά τον οποίο οι φορολογικές αρχές διαπίστωσαν λογιστικές διαφορές και τραπεζικές πιστώσεις που, σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου, δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου. Οι επίμαχες καταθέσεις χαρακτηρίστηκαν ως προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη ή αδικαιολόγητη πηγή και αντιμετωπίστηκαν ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι οι δαπάνες της επιχείρησής του είχαν εξοφληθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της φορολογικής νομοθεσίας και ότι οι τραπεζικές πιστώσεις προέρχονταν από γνωστές και απολύτως τεκμηριωμένες πηγές, όπως πωλήσεις, αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών. Παράλληλα, αμφισβήτησε τη χρήση της έμμεσης τεχνικής ελέγχου και της μεθόδου ανάλυσης ρευστότητας που εφαρμόστηκε από τις ελεγκτικές αρχές.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, η ΔΕΔ έκρινε ότι ο φορολογούμενος δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσει ορισμένους από τους ισχυρισμούς του, ιδίως ως προς την προέλευση συγκεκριμένων τραπεζικών καταθέσεων και τον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών. Επισημάνθηκε ότι το βάρος απόδειξης της προέλευσης των χρημάτων και της εκπεσιμότητας των δαπανών φέρει ο ίδιος ο φορολογούμενος.

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Λάθη που πρέπει να αποφεύγουν οι φορολογούμενοι

Η απόφαση αναδεικνύει μια σειρά από λάθη που πρέπει να αποφεύγουν οι φορολογούμενοι. Πρώτον, οι καταθέσεις μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς σαφή και αποδεδειγμένη προέλευση μπορούν να χαρακτηριστούν ως εισόδημα από άγνωστη πηγή, εφόσον δεν δικαιολογούνται από δηλωμένα εισοδήματα ή άλλα νόμιμα παραστατικά.

Δεύτερον, οι επαγγελματίες οφείλουν να διατηρούν αποδεικτικά στοιχεία για κάθε μεταφορά χρημάτων, ανάληψη ή επανακατάθεση, καθώς η απλή επίκληση ότι τα χρήματα προέρχονται από άλλους λογαριασμούς δεν αρκεί χωρίς έγγραφη τεκμηρίωση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις επιχειρηματικές δαπάνες. Η ΔΕΔ υπενθυμίζει ότι αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο πρέπει να εξοφλούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην αναγνωριστούν φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες.

Τέλος, η απόφαση επιβεβαιώνει ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος. Εάν δεν μπορεί να αποδείξει με καταθετήρια, κινήσεις λογαριασμών ή άλλα στοιχεία την προέλευση των χρημάτων ή τη νομιμότητα μιας δαπάνης, οι φορολογικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν σε καταλογισμό πρόσθετου φόρου και προστίμων.

