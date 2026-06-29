Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, η συνολική φορολογική επιβάρυνση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Σχεδόν έξι μήνες από το έτος εργάζονται οι Έλληνες φορολογούμενοι προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τη φετινή μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Η 29η Ιουνίου χαρακτηρίζεται ως η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας» για το 2026, σηματοδοτώντας το χρονικό σημείο από το οποίο και μετά οι εργαζόμενοι αρχίζουν να εργάζονται αποκλειστικά για το δικό τους εισόδημα.

Η μελέτη του ΚΕΦΙΜ δείχνει ότι απαιτούνται 179 από τις συνολικά 365 ημέρες του έτους για την αποπληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 ανερχόταν στις 180 ημέρες, γεγονός που καταδεικνύει μια οριακή βελτίωση κατά μία ημέρα.

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, η συνολική φορολογική επιβάρυνση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Από το 2019 έως το 2026 έχει μειωθεί μόλις κατά δύο ημέρες, από τις 181 στις 179, γεγονός που, σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ, υπογραμμίζει τη διατήρηση της ισχυρής φορολογικής πίεσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συνολικά έσοδα του ελληνικού κράτους από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να προσεγγίσουν τα 108 δισ. ευρώ το 2026. Η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα καταγράψει την ένατη υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος αντιστοιχεί σε 177 ημέρες εργασίας για το κράτος.

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Την ίδια ώρα, ενισχύεται περαιτέρω η εξάρτηση των δημόσιων εσόδων από τους έμμεσους φόρους. Τα έσοδα από έμμεση φορολογία αναμένεται να είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερα από εκείνα των άμεσων φόρων, με τον ΦΠΑ να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμμεσων φόρων, έναντι 70,4% το 2025.

Ιδιαίτερη αύξηση καταγράφηκε και στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα οποία διαμορφώθηκαν κατά 5% υψηλότερα από τον αρχικό στόχο, συμβάλλοντας σημαντικά στην υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων.