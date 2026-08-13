Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (13/08) στη Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από άερος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087921401537646592}
40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τις 18:00 της Τετάρτης 12 Αυγούστου έως τις 18:00 της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026.
Από αυτές, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση 9 πυρκαγιών, με το μέτωπο που απασχολεί περισσότερο να είναι εκείνο στη Σίβηρη Χαλκιδικής.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087920153983934497}
Τα αρμόδια ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.