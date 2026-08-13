Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (13/08) στη Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από άερος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087921401537646592}

40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τις 18:00 της Τετάρτης 12 Αυγούστου έως τις 18:00 της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από αυτές, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση 9 πυρκαγιών, με το μέτωπο που απασχολεί περισσότερο να είναι εκείνο στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087920153983934497}

Τα αρμόδια ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.