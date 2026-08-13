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Το εργοστάσιο ανήκει στην KNDS Ammo Italy.

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13/08) σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολεφέρρο, νότια της Ρώμης, στην Ιταλία.

Το εργοστάσιο ανήκει στην KNDS Ammo Italy και παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για χερσαίες και ναυτικές αμυντικές εφαρμογές, καθώς και καύσιμα για αεροδιαστημικά συστήματα.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η έκρηξη σημειώθηκε στο τμήμα όπου γίνεται η επεξεργασία πυρίτιδας.

{https://x.com/visegrad24/status/2087913120140255448}

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν το σημείο της έκρηξης.

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Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματίες ή νεκρούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα.

Αναφορές κάνουν λόγο ότι η έκρηξη ακούστηκε σε περιοχές αρκετά χιλιόμετρα από το σημείο.