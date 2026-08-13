Ανακοίνωση Στέφανου Παραστατίδη, υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη μείζονος σημασίας και υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Πιερρακάκη οδηγείται σε κατάρρευση.

Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι είχε προειδοποιήσει για προβλήματα στη συμμετοχή των μητρικών πανεπιστημίων, στις εγκαταστάσεις, στις διαδικασίες αδειοδότησης και στην επάρκεια και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ ενδέχεται να συνδέονται με ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα προγράμματα σπουδών, ενώ αναμένει τη δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού των αποφάσεων.

Τέλος, τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει «δικαίωση» από την εξέλιξη, καθώς εκατοντάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους έχουν ήδη καταβάλει δίδακτρα και βλέπουν τις σπουδές και τον σχεδιασμό τους να τίθενται σε αβεβαιότητα, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.

Αναλυτικά η τοποθέτηση ΠΑΣΟΚ

«Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερρακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζονος σημασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Είχαμε εξαρχής επισημάνει τα κενά του βαθμού συμμετοχής των μητρικών πανεπιστημίων και την κατ΄ ουσίαν ανωτατοποίηση κάποιων κολλεγίων σε πανεπιστήμια. Με αλεπάλληλες ερωτήσεις θέσαμε το θέμα της μη αποδεδειγμένης συμμετοχής του μητρικού πανεπιστημίου στα παράβολα και τις εγγυητικές επιστολές, στο κεφάλαιο αλλά και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση. Συγχρόνως είχαμε θίξει με εμφατικό τρόπο τα προβλήματα των εγκαταστάσεων και τις άδειες που δόθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις στις υποδομές.

Ακόμη, θίξαμε τα σοβαρά κενά στα προγράμματα σπουδών και τη μη πιστοποίηση των προγραμμάτων από τις αντίστοιχες αρχές πιστοποίησης ποιότητας των χωρών προέλευσης. Επιπρόσθετα, δεν υπήρχαν καν οι απαιτούμενες ως προς το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών εγκαταστάσεις, κάτι που προφανώς εντόπισε και το ΣτΕ στη δική του αξιολόγηση.

Οι δύο προσφυγές αφορούσαν τον τρόπο αδειοδότησης των ιδρυμάτων και τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών του καθενός εκ των ιδρυμάτων.

Η μη συμμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η συμμετοχή προσώπων στη διαδικασία αξιολόγησης που ενέχουν πιθανότητα μεροληψίας, τα ελλιπή ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στα προγράμματα σπουδών ήταν πιθανώς κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν το ΣτΕ στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας.

Αναμένουμε την καθαρογραφή και δημοσίευση των αποφάσεων, ώστε να τοποθετηθούμε με θεσμική υπευθυνότητα και επί του περιεχομένου και του σκεπτικού τους. Επισημαίνουμε, δε, εκ των προτέρων ότι αυτά που θα αποκαλυφθούν για τις νέες αδειοδοτήσεις είναι δυστυχώς ακόμη χειρότερα.

Συνοψίζοντας, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για τη fast-track εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης υλοποιήθηκε με ένα νομοθετικό γονατογράφημα και η εφαρμογή του πλέον εξελίσσεται σε φιάσκο πρωτοφανών διαστάσεων.

Ωστόσο, για το φιάσκο αυτό, για εμάς στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρχει η λέξη δικαίωση.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση όταν εκατοντάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους έχουν καταβάλει δίδακτρα, έχουν ξεκινήσει σπουδές, βλέπουν το μέλλον στο οποίο έχουν επενδύσει να καταρρέει.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και οφείλουν να αναληφθούν στο ακέραιο».