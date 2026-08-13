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Τι αναφέρει ο Παραστατίδης σε ανάρτησή του- «Ούτε βήμα πίσω» απαντούν Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης.

Δημόσιος διάλογος στη Χαριλάου Τρικούπη για τις μηνύσεις -και τις αγωγές- στην εφημερίδα «Δημοκρατία».

Ο Στέφανος Παραστατίδης, υπερασπίζοντας πολιτικά την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη τους καλούν να πάρουν πίσω τις μηνύσεις.

Με ανάρτησή του αναφέρει:

«Μόνο σε κάτι μπορεί να διαφωνήσω με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη

Σε μία οργανωμένη προσπάθεια να χτίσουν στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού ένα ψευδεπίγραφο σενάριο συγκυβέρνησης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι συκοφάντες σχεδιάζουν φανταστικά γεύματα και στοχοποιούν με ανήθικο τρόπο την επαγγελματική πορεία μίας οικογένειας παρουσιάζοντας ως ύποπτο το απολύτως νόμιμο.

Μόνο σε κάτι μπορεί να διαφωνήσω με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη· αν κάνουν πίσω στις μηνύσεις.

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Η απάντηση των δυο;

«Είσαι καλά; Όλα ξεκίνησαν. Μέχρι τέλους», είναι η απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου.

«Ούτε βήμα πίσω αδερφέ», διαμηνύει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Η υπόθεση με τις εταιρίες πάντως μόνο καλό δεν κάνει στο ΠΑΣΟΚ...

Ε.Σ.