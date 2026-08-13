Η μέση τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώθηκε χθες στα 104,46 ευρώ, ενώ σήμερα υποχωρεί στα 95,81 ευρώ/MWh.

Η Ελλάδα καταγράφει τις τελευταίες ημέρες από τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά της Ευρώπης, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής από αιολικά πάρκα. Η μέση τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώθηκε χθες στα 104,46 ευρώ, ενώ σήμερα υποχωρεί στα 95,81 ευρώ/MWh.

Η διαφορά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές είναι σημαντική. Στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώνεται στα 138,29 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 163,5 ευρώ, στη Γερμανία στα 147,07 ευρώ, στη Γαλλία στα 154,68 ευρώ και στην Ιταλία στα 183,80 ευρώ. Στην Ισπανία, όπου συνήθως καταγράφονται σχετικά χαμηλές τιμές, η μεγαβατώρα βρίσκεται στα 138,90 ευρώ.

Οι ισχυροί άνεμοι «φρενάρουν» τις τιμές

Βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα είναι οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι έχουν αυξήσει την παραγωγή των αιολικών μονάδων. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςκαλύπτουν περισσότερο από το 63% του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής, ενώ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το ποσοστό προσεγγίζει το 70%.

Παράλληλα, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Βουλγαρία έχουν καλύψει το σύνολο της διαθέσιμης δυναμικότητας της διασύνδεσης. Ο κορεσμός της διασύνδεσης έχει περιορίσει τη σύγκλιση της ελληνικής αγοράς με τη βουλγαρική, όπου οι τιμές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα.

Η ζέστη πιέζει την παραγωγή στην Ευρώπη

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αρκετές χώρες οι χαμηλές στάθμες των υδάτων περιορίζουν τη λειτουργία υδροηλεκτρικών μονάδων, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην πυρηνική παραγωγή.

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Στη Ρουμανία, μία από τις δύο ενεργές μονάδες του πυρηνικού σταθμού Cernavoda τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενώ στη Γαλλία έχουν καταγραφεί διακοπές λειτουργίας πυρηνικών αντιδραστήρων. Στη Βουλγαρία παρακολουθείται η στάθμη του Δούναβη λόγω των πιθανών επιπτώσεων στη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Κοζλοντούι.