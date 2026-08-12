Πρόκειται για το πέμπτο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τον Μάιο, καθώς ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό ως «θερμικός θόλος» (heat dome), ενισχύεται πάνω από την ήπειρο.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να εκτοξευθούν εκ νέου σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετά τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έχουν πλήξει την ήπειρο το φετινό καλοκαίρι. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη ζέστη - σε συνδυασμό με τις επίμονα ξηρές συνθήκες - μπορεί να επιδεινώσει περισσότερο τον ήδη σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Πρόκειται για το πέμπτο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τον Μάιο, καθώς ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό ως «θερμικός θόλος» (heat dome), ενισχύεται πάνω από την ήπειρο. Η ακραία ζέστη έχει ήδη προκαλέσει μια σειρά από επικίνδυνες δασικές πυρκαγιές, έχει οδηγήσει σε υποχώρηση της στάθμης ποταμών και πολλοί κάτοικοι αναζητούν πιο δροσερούς προορισμούς. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο.

Στο νέο κύμα καύσωνα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ή και υψηλότερα, αρχικά σε περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Στη συνέχεια, η ακραία ζέστη αναμένεται να επεκταθεί στην Κεντρική Ευρώπη, με ορισμένες από τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στην Τσεχία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) προβλέπει ότι περιοχές της νότιας Βρετανίας και της βορειοδυτικής Γαλλίας, καθώς και μια εκτεταμένη ζώνη από τις Άλπεις έως τα Βαλκάνια, θα παραμείνουν σε «πολύ ακραίο» επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, την υψηλότερη κατηγορία, σύμφωνα με τους New York Times.

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Πόσο θα ανέβουν οι θερμοκρασίες;

Ήδη από χθες Τρίτη έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη σε περιοχές της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Οι υψηλότερου επιπέδου προειδοποιήσεις ισχύουν σε περιοχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Σερβίας και της Ελβετίας.

Η Météo-France, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, προβλέπει θερμοκρασίες από 35 έως 39 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται να επικρατήσει πιο δροσερός αέρας από τα δυτικά, συνοδευόμενος από καταιγίδες.

Η Ισπανία αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα Τετάρτη ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της κεντρικής, νότιας και βορειοανατολικής χώρας. Την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να σκαρφαλώσουν στους 43 βαθμούς στα νότια.

Στη Βρετανία, η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office εξέδωσε για αύριο Πέμπτη πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία ζέστη, τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα στο σύστημα προειδοποιήσεων τριών επιπέδων. Περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Αγγλίας, καθώς και τα Μίντλαντς, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Εάν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στη Βρετανία μέχρι στιγμής φέτος. Θα είναι επίσης η πρώτη φορά από το 2020 που ο υδράργυρος θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τον Αύγουστο.

Η Ιταλία βρίσκεται σε συνθήκες έντονης ζέστης από την περασμένη εβδομάδα, όταν το υπουργείο Υγείας της χώρας έθεσε σε κόκκινο συναγερμό και τις 27 πόλεις που παρακολουθούνται μέσω του συστήματος επιτήρησης για τον καύσωνα. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, η ζέστη θα συνεχιστεί σε ολόκληρη τη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Δεν γλιτώνει ούτε η Ελλάδα

Τουλάχιστον 92 εκατομμύρια κάτοικοι διαφόρων περιοχών της Ευρώπης, ιδίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή σήμερα θερμοκρασίες που θα υπερβαίνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Oι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για συνολικά πάνω από τους μισούς κατοίκους της Ευρώπης (πλην Τουρκίας), δηλαδή για περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ανάλυση του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Η Γηραιά Ήπειρος βρίσκεται τον φετινό Αύγουστο αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, ενώ τη μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα η δυτική και η νότια Ευρώπη. Το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές που κατοικούνται από περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γαλλία. Τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να αποφύγουν οι κάτοικοι σε ορεινές ζώνες και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Στην Ιταλία, αντιμέτωποι με αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να βρεθούν κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας 29 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας, όπως και 21 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ισπανία. Το κύμα ζέστης επεκτείνεται και προς τα Βαλκάνια, ιδίως στην Ελλάδα και στην ακτή της Αδριατικής (Αλβανία, Κροατία κ.λπ.), προστίθεται στην ανάλυση του AFP.

Βορειότερα, 43 εκατομμύρια κάτοικοι της Βρετανίας αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να καταγράψει φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι του, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, της Met Office.