Η παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα έχουν οδηγήσει τη Γαλλία στην επιβολή περιορισμών στη χρήση νερού σε σχεδόν 70% της επικράτειας.

Αντιμέτωπη με μια ολοένα αυξανόμενη κρίση στο νερό βρίσκεται η Γαλλία, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία, σε συνδυασμό με τα διαδοχικά κύματα καύσωνα των τελευταίων μηνών, έχει οδηγήσει στην επιβολή περιορισμών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της γαλλικής κυβέρνησης, περίπου το 70% της γαλλικής επικράτειας βρίσκεται πλέον υπό καθεστώς περιορισμένης χρήσης νερού. Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει την πίεση στους διαθέσιμους υδάτινους πόρους, την ώρα που οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή σε αρκετές περιοχές. Στις 9 Αυγούστου, και οι 99 νομοί της μητροπολιτικής Γαλλίας βρίσκονταν τουλάχιστον σε καθεστώς επιφυλακής. Από αυτούς, οι 67 είχαν περάσει στο υψηλότερο επίπεδο, αυτό της κρίσης, ενώ άλλοι 21 βρίσκονταν σε καθεστώς ενισχυμένης επιτήρησης.

{https://x.com/afpfr/status/2086791889915650273}

Τι περιορισμοί ισχύουν

Όταν μια περιοχή περνά στο επίπεδο κρίσης, οι διαθέσιμες ποσότητες νερού προορίζονται κατά προτεραιότητα για βασικές ανάγκες, όπως η ύδρευση, η δημόσια υγιεινή, η υγεία και η πολιτική προστασία.

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Σε χαμηλότερα επίπεδα συναγερμού, οι περιορισμοί αφορούν μεταξύ άλλων το πότισμα κήπων και χώρων πρασίνου, την πλήρωση πισινών και το πλύσιμο αυτοκινήτων. Παράλληλα, περιορίζεται η χρήση νερού για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων.

{https://x.com/franceinfo/status/2086765458372346252}

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης

Με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη, η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπό αναμένεται την Τετάρτη να συγκαλέσει συνάντηση με την αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση της υδρολογικής κατάστασης, αλλά και με νομάρχες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η εξέλιξη της ξηρασίας, η διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων και τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες, καθώς η Γαλλία συνεχίζει να δοκιμάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες και την έλλειψη βροχοπτώσεων.