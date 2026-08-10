Εντείνεται η ανησυχία μίας «false flag» ρωσικής επίθεσης με drones ουκρανικής κατασκευής.

Στη λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας των κρίσιμων υποδομών τους προχωρούν χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή προβοκατόρικη ενέργεια που θα μπορούσε να αποδοθεί στην Ουκρανία και να προκαλέσει νέα ένταση μεταξύ Ρωσίας και Συμμαχίας.

Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία έχουν ενισχύσει τη φύλαξη εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας, μεταξύ των οποίων ενεργειακές μονάδες, υποδομές φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις πετρελαίου και βασικές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν μετά τις προειδοποιήσεις της Λιθουανίας ότι η Μόσχα ενδέχεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας επιχείρησης «false flag», κατά την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν drones ουκρανικής προέλευσης ώστε μια επίθεση να παρουσιαστεί ως ενέργεια του Κιέβου.

Ενισχύεται η φύλαξη κρίσιμων εγκαταστάσεων

Η Λιθουανία έχει ήδη αναπτύξει μονάδες του στρατού για την ενίσχυση της προστασίας σημαντικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων τερματικοί σταθμοί φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτρική διασύνδεση με την Πολωνία και ο υδροηλεκτρικός σταθμός αντλησιοταμίευσης του Κρουόνις.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ρομπέρτας Κάουνας δήλωσε ότι η αύξηση των μέτρων ασφαλείας αποτελεί σαφές μήνυμα πως η χώρα είναι έτοιμη να προστατεύσει τις υποδομές της εφόσον χρειαστεί.

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Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και στη Λετονία. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Άντρις Κούλμπεργκς, η φύλαξη έχει ενισχυθεί σε όλες τις κρίσιμες υποδομές, μεταξύ αυτών το φράγμα στον ποταμό Νταουγκάβα και οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Ιντσουκάλνς.

Αυξημένα μέτρα και στην Πολωνία

Στην Πολωνία, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ενεργειακών υποδομών. Η κρατική ενεργειακή εταιρεία Orlen εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές εισαγωγής φυσικού αερίου σε περίπτωση που οι υφιστάμενες υποδομές αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Παράλληλα, αυξημένη επιτήρηση εφαρμόζεται στην περιοχή του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Σβινούιστσιε και στις σχετικές ενεργειακές διασυνδέσεις.

Μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί και γύρω από το σχέδιο κατασκευής του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Πολωνίας. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν πλαστά εταιρικά έγγραφα, τα οποία εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν με στόχο να προκαλέσουν σύγχυση. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις αρχές ασφαλείας.

Παράλληλα, αυξήθηκε η προστασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Πολωνίας – Ουκρανίας, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σταθερότητα του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Ο φόβος μιας επιχείρησης «false flag»

Αξιωματούχοι ασφαλείας στην περιοχή εκτιμούν ότι ένα πιθανό σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση ουκρανικών drones σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων στη Ρωσία, στις Βαλτικές χώρες ή στην Πολωνία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλούνται πηγές της περιοχής, δεν θα ήταν μόνο οι υλικές ζημιές. Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή πολιτική αναστάτωση στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, καθώς οι σύμμαχοι θα καλούνταν να αποφασίσουν τον τρόπο αντίδρασης και το εάν θα υπάρξει συλλογική απάντηση.

Παράλληλα, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως μια τέτοια επίθεση θα πραγματοποιηθεί, καθώς τα σχετικά σενάρια βασίζονται σε εκτιμήσεις και πληροφορίες που αξιολογούνται από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες περί σχεδιασμού μυστικών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται από δυτικές χώρες για να δικαιολογήσουν την περαιτέρω στρατιωτικοποίησή τους απέναντι στη Ρωσία.

Με πληροφορίες του Reuters