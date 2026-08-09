Ο ίδιος δεν δημοσιοποίησε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε αυτή την πληροφορία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο πλευρό της συμμάχου της Πιονγιάνγκ.

Ο Ζελένσκι έγραψε χθες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι «μία απόφαση έχει ληφθεί για 30.000 ως 50.000 Βορειοκορεάτες που θα αναπτυχθούν στη ρωσική επικράτεια», πρόκειται για μεγαλύτερο αριθμό από την εκτίμηση των 30.000 στρατιωτών που είχε κάνει τον Ιούλιο.

Ο ίδιος δεν δημοσιοποίησε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε αυτή την πληροφορία.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι το Κίεβο εντόπισε μερικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα στην επικράτεια της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο ν’ αποκαλύψει τις τοποθεσίες εντοπισμού.