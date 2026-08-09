Βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα οι Άρσεναλ και Ντόρτμουντ.

Τη δική τους φιλική «μάχη» δίνουν το απόγευμα της Κυριακής 9/8 οι Άρσεναλ και Ντόρτμουντ, θέλοντας να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα σε μια δυνατή αναμέτρηση για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου και τις υποχρεώσεις τους.

Η αναμέτρηση έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο καθώς για την Άρσεναλ ξεκίνησε βασικός ο Χρήστος Τζόλης, ενώ για την Ντόρτμουντ κανονικά στην ενδεκάδα είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

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Μάλιστα, στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε το πρώτο του ανεπίσημο γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ κάνοντας το 2-0 για τους Γερμανούς.

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