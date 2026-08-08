Υπάρχουν διάσημοι που, ενώ έφτασαν στην κορυφή, αποφάσισαν ότι η ζωή κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας δεν ήταν αυτό που πραγματικά ήθελαν.

Για πολλούς, η επιτυχία και η ζωή που έχουν οι αστέρες στο Χόλιγουντ αποτελεί το απόλυτο όνειρο.

Χρήματα, αναγνωρισιμότητα, κόκκινα χαλιά και εκατομμύρια θαυμαστές. Υπάρχουν όμως και διάσημοι που, ενώ έφτασαν στην κορυφή, αποφάσισαν ότι η ζωή κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας δεν ήταν αυτό που πραγματικά ήθελαν.

Bridgit Mendler: Η πρωταγωνίστρια του «Good Luck Charlie» έκανε μία από τις εντυπωσιακότερες αλλαγές καριέρας. Σπούδασε στο MIT και στο Harvard και στράφηκε στην τεχνολογία, ενώ έγινε CEO της startup Northwood Space, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των δορυφορικών επικοινωνιών.

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Adrian Grenier: Ο πρωταγωνιστής του «Entourage» απομακρύνθηκε από τον τρόπο ζωής του Χόλιγουντ και εγκαταστάθηκε σε φάρμα στο Τέξας, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική δράση.

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Rick Astley: Μετά την τεράστια επιτυχία του «Never Gonna Give You Up», απομακρύνθηκε από τη μουσική βιομηχανία τη δεκαετία του 1990 για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Χρόνια αργότερα επέστρεψε δυναμικά στη μουσική.

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Jennifer Stone: Η «Harper» του «Wizards of Waverly Place» ακολούθησε έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο, σπουδάζοντας νοσηλευτική και εργαζόμενη ως νοσηλεύτρια, χωρίς να εγκαταλείψει πλήρως την υποκριτική.

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Mara Wilson: Το παιδί-θαύμα του «Matilda» απομακρύνθηκε από τον κινηματογράφο σε νεαρή ηλικία και στράφηκε στη συγγραφή, στο θέατρο και σε επιλεκτικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

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Peter Ostrum: Ο Charlie του «Willy Wonka & the Chocolate Factory» δεν συνέχισε ποτέ την υποκριτική. Σπούδασε κτηνιατρική και εργάστηκε για δεκαετίες ως κτηνίατρος.

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Ian Somerhalder: Μετά το «The Vampire Diaries», περιόρισε σημαντικά την υποκριτική και έστρεψε την προσοχή του στην οικογένεια, στις επιχειρήσεις και σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

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Frankie Muniz: Ο πρωταγωνιστής του «Malcolm in the Middle» άφησε για ένα διάστημα την υποκριτική και ακολούθησε το μεγάλο του πάθος για τους αγώνες αυτοκινήτου, χτίζοντας καριέρα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

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Erik Per Sullivan: Ο Dewey του «Malcolm in the Middle» αποσύρθηκε ουσιαστικά από την υποκριτική μετά το τέλος της σειράς και έκτοτε διατηρεί εξαιρετικά χαμηλό δημόσιο προφίλ.

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Erik von Detten: Το πρώην παιδί-σταρ της Disney εγκατέλειψε την υποκριτική και ακολούθησε επαγγελματική καριέρα εκτός Χόλιγουντ, δημιουργώντας παράλληλα οικογένεια.

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Rick Moranis: Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο σταρ του «Ghostbusters» απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα παιδιά του, κάνοντας μόνο σποραδικές εμφανίσεις.

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Kay Panabaker: Η πρώην ηθοποιός της Disney εγκατέλειψε οριστικά την υποκριτική, σπούδασε ζωολογία και ακολούθησε καριέρα που συνδέεται με τη φροντίδα και τη μελέτη ζώων.

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Πηγή Υahoo