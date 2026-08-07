Ένας υπερτυχερός μάντεψε σωστά όλους τους αριθμούς της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot.

Ένα δελτίο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία κέρδισε στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot της Allwyn πάνω από 32 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ είναι: 1, 3, 6, 13 και 23. Τζόκερ οι αριθμοί: 5 και 7.

Το ποσό των 307.000 ευρώ κέρδισαν επίσης 6 τυχεροί που μάντεψαν σωστά τους 5 αριθμούς και τον έναν αριθμό του Τζόκερ ενώ 13 ακόμα που δεν κατάφεραν να βρουν τους αριθμού Τζόκερ κέρδισαν από 80.162 ευρώ.

Στην Ελλάδα παίχτηκαν συνολικά 291.963 στήλες στην αποψινή κλήρωση.

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Eurojackpot: Πώς γίνεται η εξαργύρωση δελτίου

Tο Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

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Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κλήρωση του Eurojackpot της Allwyn.

Oι αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ είναι: 1, 3, 6, 13 και 23.

Τζόκερ οι αριθμοί: 5 και 7. Στην Ελλάδα παίχτηκαν συνολικά 291.963 στήλες στην αποψινή κλήρωση.

Eurojackpot: Πώς γίνεται η εξαργύρωση δελτίου

Tο Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.