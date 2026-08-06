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Δείτε τους αριθμούς της σημερινής κλήρωσης του τζόκερ.

Η κλήρωση του τζόκερ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 1, 7, 13, 16 και 30.

Τζόκερ ο αριθμός: 15.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 3 τυχερά δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

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Σημειώνεται ότι το ΤΖΟΚΕΡ προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης.

Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο πρώτο πεδίο των 45 αριθμών ή/και περισσότερους από 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι συνδυασμοί (στήλες), άρα πολλαπλασιάζεις τις στήλες με τις οποίες συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες.