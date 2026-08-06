Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα, διεύρυνε τη διαφορά της από τους συντηρητικούς του καγκελαρίου Μερτς, ο οποίος παραμένει αντιδημοφιλής, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, με βάση την έρευνα του ινστιτούτου Infratest dimap που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον ραδιοτηλεοπτικό όμιλο ARD, η AfD, η οποία πέτυχε ιστορικό ποσοστό 20,8% στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τον Φεβρουάριο του 2025, αυξάνει τα ποσοστά της, φτάνοντας το 28% στην πρόθεση ψήφου, το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πετύχει ποτέ σε αυτό το «βαρόμετρο». Προηγείται έτσι με επτά μονάδες από το συντηρητικό μπλοκ Χριστιανοδημοκρατών-Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU) που συγκεντρώνει ποσοστό 21%, χάνοντας μία μονάδα και προσεγγίζοντας το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το «βαρόμετρο».
Ακολουθούν οι Οικολόγοι (15%), μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες (12%), τους συμμάχους του Μερτς στην κυβέρνηση, και τη ριζοσπαστική Αριστερά (11%).
Για το βαρόμετρο αυτό η Infratest dimap ρώτησε 1.300 πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία.
Δύο άλλες δημοσκοπήσεις, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, έδωσαν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.
Η τάση αυτή φαίνεται ότι ενισχύεται, ένα μήνα πριν από τις τρεις περιφερειακές εκλογές, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, το εκλογικό προπύργιο της AfD.