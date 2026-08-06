Η θερμοκρασία που τους βοηθά να κοιμούνται καλύτερα και περισσότερο.

Η συνιστώμενη μέση θερμοκρασία για τα κλιματιστικά το καλοκαίρι μπορεί να είναι οι 26 βαθμοί Κελσίου, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί προτιμούν να ρυθμίζουν τον θερμοστάτη αρκετά χαμηλότερα.

Η εταιρεία προϊόντων ύπνου Bear Mattress, σε πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε στις 8 Ιουλίου, διαπίστωσε ότι η «ιδανική θερμοκρασία ύπνου» στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι 19,4 βαθμοί Κελσίου.

«Είναι η θερμοκρασία που οι περισσότεροι Αμερικανοί λένε ότι τους βοηθά να κοιμηθούν πιο γρήγορα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», ανέφερε η Bear Mattress σε ανακοίνωση στις 4 Αυγούστου.

Αν και οι 19,4 βαθμοί Κελσίου αποτελούν τον εθνικό μέσο όρο, οι προτιμήσεις διαφέρουν σημαντικά ανά πολιτεία. Η Μασαχουσέτη εμφανίζεται ως η πολιτεία όπου οι κάτοικοι κοιμούνται σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, με μέσο όρο τους 17,3°C, ενώ στη Χαβάη αυξάνουν τη θερμοκρασία στους 20,8°C.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 ενήλικες και από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Η Bear Mattress εξέτασε τις συνήθειες ύπνου, τις προτιμήσεις θερμοκρασίας και τις βραδινές ρουτίνες, προκειμένου να κατανοήσει πώς η γεωγραφική περιοχή και η ηλικιακή γενιά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χαλαρώνουν πριν κοιμηθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έρευνα της Consumer Reports το 2021 είχε δείξει ότι η μέση θερμοκρασία στην οποία ρυθμίζουν οι Αμερικανοί τους θερμοστάτες είναι 21,7°C, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Η θερμοκρασία διέφερε ελαφρώς ανά περιοχή: όσοι ζουν στον Νότο δήλωσαν ότι προτιμούν τους 22,2°C, ενώ όσοι ζουν στα βορειοανατολικά τους 21,1°C.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας δεν δήλωσε ότι θα ρύθμιζε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού πάνω από τους 24,4°C κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι συνήθειες ύπνου των Αμερικανών

Η μελέτη της Bear Mattress δεν εξέτασε μόνο τη θερμοκρασία, αλλά και τις «συνήθειες, τη ρουτίνα, τις περιοχές και τις γενεαλογικές διαφορές που διαμορφώνουν την ώρα του ύπνου το 2026».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Το 58% των Αμερικανών προτιμά να κοιμάται στο πλάι.

Περίπου οι μισοί Αμερικανοί περνούν ετησίως συνολικά τρεις μήνες στο κρεβάτι.

Οι κάτοικοι της Νεβάδα απολαμβάνουν τον καλύτερο ύπνο,

Η Οκλαχόμα καταγράφει τη χαμηλότερη βαθμολογία στον δείκτη άνεσης ύπνου μεταξύ όλων των πολιτειών.

Με πληροφορίες από eu.usatoday.com