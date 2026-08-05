Πάνω από 15 εκατομμύρια θεατές σε 5 ημέρες, είδαν την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» σε Disney+ και Hulu.

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» γράφει ιστορία στο streaming. Το επιτυχημένο σίκουελ με πρωταγωνιστές τους: Μέριλ Στριπ, Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, προσέλκυσε 15,2 εκατομμύρια παγκόσμιους θεατές σε Disney+ και Hulu, σε μόλις πέντε ημέρες από την πρεμιέρα του στις πλατφόρμες.

Το νούμερο αυτό κάνει το «The Devil Wears Prada 2» την μεγαλύτερη πρεμιέρα live-action ταινίας στο Disney+ και το Hulu. Το ρεκόρ κατείχε το «Deadpool & Wolverine», το οποίο συγκέντρωσε 19,4 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως (αλλά) στις πρώτες έξι ημέρες προβολής του, τον Νοέμβριο του 2024.

Επίσης, ξεπέρασε την απόδοση του «Lilo & Stitch», το οποίο σημείωσε 14,3 εκατομμύρια προβολές στο Disney+ μετά από πέντε ημέρες κυκλοφορίας, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η επιτυχία στο streaming δεν αποτελεί και τόσο μεγάλη έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς την επιτυχημένη πορεία στο box office όταν έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις αρχές Μαΐου.

Η ταινία κατέγραψε άνοιγμα 77 εκατομμυρίων δολαρίων στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και 233 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα το «The Devil Wears Prada 2» έχει αποφέρει περισσότερα από 690 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση της λίστας με τις πιο εμπορικές ταινίες του 2026, πίσω από την Οδύσσεια.



Επίσης, η επιτυχία της δεύτερης ταινίας -σε μεγάλη και μικρή οθόνη- δείχνει ότι πιθανότατα το «The Devil Wears Prada 3», θα γίνει πραγματικότητα, αν και η Disney δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημο μέχρι στιγμής.

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{https://youtu.be/PMd1at7OwiE?si=dBWr_3xh5aWRRiuW}



Το σίκουελ το οποίο κυκλοφόρησε είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ταινία, ακολουθεί την Άντι Σακς (Χάθαγουεϊ) η οποία επιστρέφει στο περιοδικό Runway ως νέα αρχισυντάκτρια. Εκεί βρίσκει το αυστηρό, πρώην αφεντικό της, Μιράντα (Στριπ) να έρχεται αντιμέτωπη με απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την λαμπερή αυτοκρατορία της. Άσπονδες φίλες από τα παλιά και νέα πρόσωπα ανεβαίνουν στην πασαρέλα σε αυτό το σίκουελ.