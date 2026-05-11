Η κίνηση της Μέριλ Στριπ, για να συμμετέχει στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» "εκτόξευσε" τις απολαβές της Χάθαγουεϊ και της Μπλαντ.

Το σίκουελ της εμβληματικής ταινίας για τη μόδα, «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» συνεχίζει να αποφέρει κέρδη σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής τα κέρδη στο box office υπολογίζονται στα 300 εκατομμύρια δολάρια ενώ ανάλογες είναι και οι απολαβές για τις πρωταγωνίστριες Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ και Έμιλι Μπλαντ.

Σύμφωνα με το Variety, η Μέριλ Στριπ, η οποία επανέφερε στις οθόνες την «τρομακτική» εκδότρια περιοδικών Miranda Priestly, ήταν προφανώς το πιο κρίσιμο στοιχείο για τους κινηματογραφιστές και την εταιρεία διανομής 20th Century Studios. Και εκείνοι ήρθαν στο τραπέζι με μια προσφορά που ταίριαζε στο ιστορικό της Στριπ και στη διαρκή χρηματιστηριακή της αξία, ανέφεραν τέσσερις πηγές.

Ενώ εκείνη θα μπορούσε να είχε ζητήσει πολύ περισσότερα για να φορέσει το ασημένιο καρέ της Priestly για δεύτερη φορά, οι πηγές ανέφεραν ότι η 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ απέσπασε 12,5 εκατομμύρια δολάρια για τη συνέχεια της ταινίας. Και παρόλο που η Μέριλ Στριπ αντιμετωπίζει σεναριακά τις Αν Χάθαγουεϊ και Έμιλι Μπλαντ ως υποτακτικές της, δεν ισχύει το ίδιο στα συμβόλαιά τους για την ταινία.

Το αντίθετο. Και οι τρεις ηθοποιοί μεσολάβησαν για μια συμφωνία «ευνοημένων», πρόσθεσαν δύο από τις πηγές, πράγμα που σημαίνει ότι η Χάθαγουεϊ και Μπλαντ έλαβαν επίσης επιταγές 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να αναστήσουν τους αντίστοιχους χαρακτήρες τους, την Andrea Sachs και την Emily Charlton. Και αυτη ήταν η απόλυτη κίνηση αλληλεγγύης και ανωτερότητας της Στριπ.

Τα προνόμια δεν σταματούν εκεί. Εκτός από τους οκταψήφιους μισθούς, και οι τρεις έλαβαν προσοδοφόρα μπόνους στο box office, απροσδόκητα κέρδη που θα προκύψουν καθώς το «Prada 2» συνεχίζει να ξεπερνά τα προκαθορισμένα ορόσημα στα έσοδα από το box office. Μπόνους σαν κι αυτά είναι στάνταρ για τους περισσότερους αστέρες του κινηματογράφου, αν και πηγές ανέφεραν ότι αυτά τα κίνητρα έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται χάρη στην συντριπτική ανταπόκριση στην ταινία. Κάθε σταρ θα μπορούσε να κερδίσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, εάν το σίκουελ θα συνεχίσει να προσελκύει κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Στριπ ωστόσο είναι πανέξυπνη που πόνταρε στον εαυτό της. Η Aline Brosh McKenna, σεναριογράφος και των δύο ταινιών, δήλωσε ότι η σταρ έδειξε μόλις πριν από δύο χρόνια ότι ήταν «ανοιχτή σε ιδέες» για μια συνέχεια της ταινίας. Η πρωτότυπη ταινία κυκλοφόρησε το 2006 και φέρεται να είχε έσοδα 35 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 326 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η συνέχεια είχε προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει ήδη ότι δαπανήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο καστ. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη αμοιβή που έχει πάρει η Μέριλ Στριπ στην καριέρα της.

Αυτό έγινε στην δραμεντί του 2021 «Don’t Look Up» καθώς το Netflix αποζημιώνει με διαφορετικό τρόπο από τα παλαιότερα στούντιο, αφού υπολογίζει τι θα είχαν κερδίσει οι ταινίες τους στους κινηματογράφους και εφαρμόζει μια «εξαγορά back-end» για να αντικαταστήσουν τα μπόνους του box office.

Με πληροφορίες του Variety