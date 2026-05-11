Το επόμενο διήμερο ο καιρός διατηρεί τη «διπλή ταυτότητα» ζέστης και αστάθειας - Πού θα χρειαστεί ομπρέλα.

Αλλαγές στο σκηνικό του καιρού αναμένονται από αύριο, με τη χώρα να παρουσιάζει έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση. Από τη μία πλευρά, θα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάνουν κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη, ενώ από την άλλη θα εκδηλώνονται τοπικές καταιγίδες σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του απογευματινές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα, καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, φαινόμενα που θα έχουν τοπικό χαρακτήρα αλλά ενδέχεται να είναι έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί, ενώ σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, δημιουργώντας ένα έντονα καλοκαιρινό σκηνικό στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, σε αντίθεση με τη δυτική και βόρεια Ελλάδα όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση λόγω των φαινομένων. Το επόμενο διήμερο αναμένεται παρόμοια εικόνα, με τον καιρό να διατηρεί τη «διπλή ταυτότητα» ζέστης και αστάθειας.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στη Βαλτική Θάλασσα, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τη Β. Ιταλία, κινείται ανατολικά και επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως την Α. Ευρώπη και τα Β. Βαλκάνια. Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), οι συνθήκες ευνοούν την επικράτηση ανέμων δυτικών διευθύνσεων με ένταση ως τα 6 μποφόρ και την εκδήλωση απογευματινών όμβρων ή και καταιγίδων στη Β-ΒΑ Ελλάδα και τα ορεινά Ηπείρου και Θεσσαλίας. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και την Κρήτη οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν από 30 ως 32 βαθμούς.

Την Τετάρτη (13/5), τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και πάλι το απόγευμα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη δυτική, την κεντρική και τη νότια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.