Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου τέσσερις ώρες η απολογία του γενικού διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, υποχρεωτική εμφάνιση σε τακτά χρονικά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά θα έπρεπε να οδηγήσουν σε διαφορετική δικαστική κρίση και αυστηρότερα μέτρα.

Συγγενείς θυμάτων έξω από τα δικαστήρια – Τι φέρεται να υποστήριξε ο γενικός διευθυντής

Έξω από τα γραφεία του ανακριτή και του εισαγγελέα συγκεντρώθηκε πλήθος συγγενών των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γενικός διευθυντής φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι είχαν προηγηθεί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις, έπειτα από αναφορές εργαζομένων για περίεργη οσμή. Όπως φέρεται να ανέφερε, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν δεν εντόπισαν κάποιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην διαπιστωθεί εγκαίρως η διαρροή που οδήγησε στην τραγωδία.

Προφυλακισμένος ο ιδιοκτήτης

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε από τις δικαστικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καταθέσει δεύτερο αίτημα προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας την αποφυλάκισή του με την επιβολή περιοριστικών όρων.