Μία εβδομάδα αφιερωμένη στη Eurovision 2026. Αύριο ο Α’ Ημιτελικός.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, η Eurovision 2026 ανοίγει αυλαία στη σκηνή της Βιέννης και όλοι οι συμμετέχοντες βρίσκονται ήδη στην Αυστρία προκειμένου να συμμετάσχουν στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Η φετινή Eurovision θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές βραδιές. Ο Α’ Ημιτελικός ξεκινά αύριο, ενώ ο Β’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Αντίστοιχα, ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα ανέβει στη σκηνή το βράδυ της Τρίτης, τέταρτος στη σειρά, με σκοπό να διεκδικήσει το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Την σκηνική παρουσία έχει επιμεληθεί ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ τον σχολιασμό και την παρουσίαση ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

Έτσι, ο Α’ Ημιτελικός Eurovision Song Contest 2026 θα μεταδοθεί αύριο, Τρίτη 12 Μαΐου, στις 22:00 από την ΕΡΤ1. Θα υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση από το Δεύτερο Πρόγραμμα και μετάδοση μέσω ERTFLIX.

Παράλληλα, η ΕΡΤ πριν από την έναρξη κάθε Ημιτελικού θα έχει μία εκπομπή αφιερωμένη στη φετινή Eurovision η οποία θα προβάλλεται στην ΕΡΤ1 από τις 21:00. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος.

